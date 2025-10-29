Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 44e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

50 jaar Bohemian Rhapsody

Op 31 oktober 1975 werd Bohemian Rhapsody ontvangen als een maf experiment. Een halve eeuw later geldt de 6 minuten durende chaos van opera en rock als de grootste hit aller tijden.Musicologen, fans en tributezangers over het fenomeen Bohemian Rhapsody. Leo Blokhuis:‘Ik zat ademloos voor de buis. Zoiets had ik nog nooit gezien of gehoord.’

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Interview met mediacriticus Victor Vlam

Hij is de man die zegt wat anderen inslikken. De mediacriticus die talkshows fileert, BN’ers doorgrondt en presentatoren ontmaskert.Victor Vlam (41) werd bekend als analyticus van politieke debatten, maar groeide uit tot een vaste stem aan talkshowtafels. Altijd rustig, maar met een scherpte die menig mediapersoonlijkheid nerveus maakt. Een gesprek over roem, arrogantie en de dunne grens tussen onafhankelijkheid en ijdelheid. ‘Mijn ergste nachtmerrie is om uitgenodigd te worden op het verjaardagsfeestje van Gordon.’

Victor Vlam

Eeuwig in oorlog

Al tachtig jaar lang voert Amerika vrijwel onafgebroken oorlog. Van Korea tot Irak, van Afghanistan tot Somalië. Wat ooit ‘defensie’ heette, is uitgegroeid tot een businessmodel: de Forever War. Sowieso winstgevender dan vrede!

Trump bekijkt het schouwspel met tevredenheid.

Het nieuwe leven van Marianne Timmer



‘Timmertje, Timmertje, wat ga je doen?’ Het zijn iconische woorden die in ons collectieve geheugen gebeiteld staan. Oud-schaatsster Marianne Timmer (51) blikt terug en vooruit bij de start van het nieuwe schaatsseizoen.Een gesprek over de Winterspelen, wonen in een grote stad en haar levenslessen. ‘Ik ben het leven aan het inhalen nu. Als schaatser heb je gewoon een eenzaam nonnenbestaan.’

Marianne Timmer

Empathische chatbot

Soms is het leven eenzaam, of moeilijk. Alles is duur en iedereen leeft vooral voor zichzelf. Zou het niet geweldig zijn als er iemand is die altijd voor je klaarstaat? Die antwoorden heeft op je levens­vragen, maar ook over je wasmachine? Dankzij de opkomst van AI is dit geen utopie meer. Ergens in de onzichtbare oneindigheid van het artificiële universum staan duizenden vrienden voor je klaar, helemaal afgestemd op wat jij wil (of sexy vindt).