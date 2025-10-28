CDA-leider Henri Bontenbal wil als premier toenadering tot Europa

In gesprek met NPO Radio 1 liet CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal weten dat hij als premier meer toenadering tot Europa zou zoeken.

Bontenbal: 'Nauwere samenwerking Europa'

Bontenbal werd gevraagd hoe hij om zou gaan met de 'wispelturige' president Trump wanneer hij premier zou zijn. De premierkandidaat antwoordde dat zijn karakter 'niet geschikt is voor stroop smeren'. In plaats daarvan zou Bontenbal hele nauwe samenwerking met 'Europese vrienden' zoeken.

Het Europese buitenlandbeleid is volgens hem te versnipperd. Europa zou volgens Bontenbal met een mond moeten spreken. De kern van het idee is dat Europa een front vormt, en dat het belang van Nederland via het belang van Europa wordt uitgedragen. Ook het klimaatbeleid wil Bontenbal in samenwerking met Europa vormen.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Bontenbal veroordeelt AI-afbeeldingen van Timmermans

Een kijker vroeg aan Bontenbal naar zijn mening over pesten, en haalde daarbij het voorbeeld aan van de AI-afbeeldingen van Frans Timmermans. Deze beelden zijn inmiddels verwijderd, maar waren het werk van twee PVV-kamerleden. Bontenbal noemde de beelden 'schandalig' en 'een zwaktebod'.

'Tuurlijk is het pesten', zei hij. Bontenbal veroordeelde het besmeuren en demoniseren van anderen. Volgens de CDA-leider verziekt het de democratie en is het een gevaarlijke ontwikkeling. 'Blijkbaar heb je niks in huis om het op inhoud te winnen', aldus Bontenbal.

Slotdebat en verkiezingen

Bontenbal beleefde tot dusverre een turbulente aanloop naar de verkiezingen. Tijdens een optreden in Nieuwsuur werd hij geconfronteerd met oude uitspraken over andersdenkenden, wat hem zichtbaar in verlegenheid bracht. Later krabbelde hij terug bij Vandaag Inside, gaf toe dat hij onhandig had geformuleerd en benadrukte dat veiligheid op scholen voorop staat.

Tegelijkertijd trok hij veel kijkers en bleef hij prominent aanwezig in het publieke debat. Het NOS-slotdebat van dinsdag zal de laatste test voor Bontenbal zijn. Dan zal blijken in hoeverre de vele peilingen kloppen. Daalt het CDA ten opzichte van deze peilingen, of heeft Bontenbal zich voldoende herpakt?