Slotpeiling Maurice de Hond: PVV keldert flink naar 23 zetels

Vijf partijen op gelijke hoogte

Maurice de Hond publiceerde de avond voor de verkiezingen van woensdag zijn Slotpeiling. De peiling is op dinsdag uitgevoerd en er deden 8000 mensen mee. Er vallen een aantal zaken op. Ten eerste het feit dat er maar liefst vijf partijen lijken te strijden om de grootste te worden. PVV en GroenLinks-PvdA staan beide op 23 zetels. De liberalen van VVD en D66 beide op 22 zetels. Het CDA volgt, op 20 zetels.

Het gat met de zesde partij JA21 is groot: Eerdmans en zijn partij staan op 9 zetels. Opvallend is dat de VVD in deze laatste peiling een sterke opmars heeft gemaakt. Na maanden van tegenvallende peilingen heeft de partij op het laatste moment toch weer momentum gecreëerd.

PVV verliest flink

Opvallend is dat de PVV flink verliest. De partij wordt gepeild op 23 zetels. Dit zijn er 14 minder dan de huidige 37. In de peiling van 24 oktober stond de partij van Wilders nog op 29 zetels. Kiezers gaven in andere peilingen al aan dat ze wegliepen bij de PVV omdat duidelijk is dat de partij niet gaat regeren. Zowel in de peilingen van Ipsos I&O als Verian daalde de PVV ook. In de Peilingwijzer, het gemiddelde van deze twee peilingen, staat de partij op 24 tot 28 zetels. Duidelijk is dus dat alle onderzoekbureaus een neerwaartse trend peilen als het om de PVV gaat.

Forum voor Democratie wint

Forum voor Democratie lijkt met de aanstelling van Lidewij de Vos een sterke keuze te hebben gemaakt. Thierry Baudet als lijsttrekker houden hinderde naar eigen zeggen de groei van de partij. In de Slotpeiling staat Forum op 7 zetels, waarmee het de zevende partij zou worden. De partij staat momenteel op 3 zetels in de tweede kamer.