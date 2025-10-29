Brigitte Macron gebroken door online haat: dochter onthult pijnlijke waarheid in de rechtszaal

Dochter van Brigitte Macron getuigt over cyberpesterijen

De dochter van Brigitte Macron, Tiphaine Auzière (41), heeft in de rechtbank van Parijs verklaard dat aanhoudende seksistische cyberpesterijen een grote negatieve invloed hebben gehad op de gezondheid en het dagelijks leven van haar moeder. Auzière, die de stiefdochter is van de Franse president Emmanuel Macron, sprak tijdens het proces tegen tien personen die worden beschuldigd van het verspreiden van ongefundeerde geruchten over Brigitte Macron’s geslacht en seksuele identiteit.

Gezondheid en imago van Brigitte Macron aangetast

Volgens Auzière heeft haar moeder sinds het ontstaan van de complottheorieën een duidelijke 'verslechtering' van haar gezondheid ondervonden. Brigitte Macron zou voortdurend rekening moeten houden met haar kledingkeuze en lichaamshouding. Ze vreest dat haar beeld misbruikt kan worden om de geruchten te voeden.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Tiphaine Auzière, dochter van Brigitte Macron, treed de rechtbank in Parijs binnen.

De pesterijen raken ook de familie. Brigitte Macron zelf zou inmiddels gewend zijn aan de pestrijen. Haar dochter echter niet vanwege het effect van de geruchten op haar kinderen. Haar kinderen, de kleinkinderen van Brigitte, zouden op school worden uitgelachen vanwege de geruchten. 'Ze is niet gekozen, ze heeft niets gevraagd, en toch wordt ze aangevallen,' zei Auzière emotioneel in de rechtszaal.

Proces tegen verspreiders van complottheorieën

De tien beklaagden zijn tussen de 41 en 65 jaar oud. Sommigen rechtvaardigden hun uitspraken als 'vrijheid van meningsuiting'. Een van hen, Aurélien Poirson-Atlan, beweerde tegenover zijn 200.000 volgers dat Brigitte Macron een transgender vrouw zou zijn en beschuldigde de Franse president tevens van 'door de staat goedgekeurde pedofilie'.

Het openbaar ministerie eist voorwaardelijke gevangenisstraffen van drie tot twaalf maanden en geldboetes tot €8.000. De Macrons hebben al laten weten dat ze in een aparte zaak in de Verenigde Staten fotografisch en wetenschappelijk bewijs zullen overleggen om te bewijzen dat Brigitte een vrouw is. Brigitte Macron, inmiddels 72 jaar, leerde haar man kennen toen ze zijn lerares was. Het paar trouwde in 2007, toen zij 54 was en Emmanuel Macron 29.