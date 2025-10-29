Vrouwen aan de macht? Zo vrouwvriendelijk is onze Tweede Kamer écht

Historische positie van vrouwen in de Tweede Kamer

Sinds 1918 kunnen vrouwen in Nederland gekozen worden voor de Tweede Kamer. Dat jaar werd SDAP-politica en feministe Suze Groeneweg het eerste vrouwelijke kamerlid. In de decennia erna nam het aantal vrouwen geleidelijk toe: in 1952 waren er zeven vrouwelijke Kamerleden. Tot de jaren 70 bleef het aantal vrouwen nog beperkt, in 1977 waren er 18 vrouwelijke kamerleden.

In 1998 kwam er voor het eerst een vrouwelijke voorzitter van de Kamer. Het aandeel vrouwen groeide verder: in 1998 waren er voor het eerst meer dan vijftig vrouwelijke kamerleden, namelijk 54. Sindsdien schommelt het aantal vrouwen in de Kamer tussen de 51 en 64. Het hoogtepunt werd bereikt in 2010. Tijdens de regeerperiode van Kabinet Rutte I waren er 64 vrouwen volksvertegenwoordiger in de Kamer. Deze stijgende lijn laat zien hoe langzaam maar zeker vrouwelijke vertegenwoordiging is toegenomen.

Huidige positie van vrouwen in de Tweede Kamer

Volgens recente cijfers telt de Tweede Kamer momenteel 58 vrouwelijke leden, op een totaal van 150 Kamerleden. Dit is 38,7 procent. Onderzoek van Stem op een Vrouw wees uit dat diversiteit in de politiek leidt tot betere besluiten, omdat besluiten dan vanuit meerdere perspectieven worden genomen. Tevens een veelgehoord argument is dat het vertrouwen van burgers in de politiek groeit als de politiek representatiever is. Een van de redenen dat het aantal vrouwelijke kamerleden stagneerde was het feit dat de PVV 37 zetels won in 2023. Maar liefst 30 van deze zetels gingen destijds naar mannen.

Veel kiezers vinden dat vrouwelijke vertegenwoordiging ervoor zorgt dat thema’s die vrouwen raken, zoals kinderopvang, zorg, en loonongelijkheid, beter benoemd worden. Daarnaast fungeren vrouwelijke Kamerleden als rolmodel voor toekomstige generaties.

Hoe kunnen er meer vrouwen in de Kamer komen?

Volgens Stem op een Vrouw kunnen kiezers vandaag een verschil maken door bewust te stemmen op vrouwelijke kandidaten, vooral op vrouwen die lager op de kieslijst staan. Zulke ‘strategische stemmen’ vergroten de kans dat meer vrouwen daadwerkelijk worden verkozen. Vrouwen die wel hoog op de lijst staan worden namelijk wel verkozen. Op deze manier werd Daniëlle Hirsch na de vorige verkiezingen kamerlid voor GroenLinks-PvdA, nadat ze door voorkeurstemmen steeg van plaats 27 naar 25 op de lijst.