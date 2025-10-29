Prominente CDA'er verwijdert PVV-posters, Wilders: 'Is dat nou het CDA-fatsoen?'

Een prominente CDA'er werd dinsdagavond betrapt op het verwijderen van verkiezingsposters van de PVV.

Prominente CDA'er verwijdert PVV-posters

PVV-leider Geert Wilders deelde woensdag via X een video waarin de Overijsselse CDA'er Couzijn Bos langs de weg PVV-posters van de borden scheurt. Bos heeft aan Tubantia toegegeven dat hij meerdere avonden posters van de PVV heeft verwijderd en daar geen spijt van heeft.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Bos werd door een vrouw die voorbij reed met een auto betrapt op het verwijderen van de posters. Geert Wilders deelde deze beelden woensdagmiddag via X, met de snerende tekst: 'Zeg Henri Bontenbal is dat nou het CDA-fatsoen?'.

Bos: 'Populisme moet je keihard aanpakken'

Op de beelden is te zien dat de auto stopt en een vrouw de deur opent. De vrouw zegt twee keer 'Wat kinderachtig'. Bos antwoordt 'Ik ruim rommel op'. Vervolgens loopt hij weg, terwijl de filmende vrouw nogmaals zegt dat ze het heel kinderachtig vindt.

De CDA'er is tegen Tubantia duidelijk over zijn motieven: 'Populisme moet je keihard aanpakken, dat is de enige manier'. Er zouden ook poster van het CDA zijn weggehaald of overplakt met andere posters. 'Ik denk na bij wat ik doe. En ik voel geen gêne om dat terug te doen', aldus Bos.