Blijft er na deze verkiezingen iets over van NSC?

Omtzigt afwezig bij uitslagenavond

Pieter Omtzigt (51), medeoprichter en boegbeeld van Nieuw Sociaal Contract (NSC), zal woensdagavond niet aanwezig zijn bij de uitslagenavond van zijn partij in Amersfoort. Dat bevestigde een woordvoerder van NSC aan persbureau ANP. Omtzigt richtte de partij in 2023 op en leidde haar toen naar een indrukwekkend resultaat van twintig zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen. De partij benadrukt dat andere prominente leden wel aanwezig zullen zijn bij de uitslagenavond.

Van bliksemstart naar onzekerheid

De opkomst van NSC in 2023 was een van de grootste politieke verrassingen van de afgelopen jaren. Omtzigt wist veel kiezers aan te spreken met zijn boodschap van bestuurlijke vernieuwing, transparantie en een sterker sociaal contract tussen overheid en burger. Toch bleek het lastig om dat succes om te zetten in blijvende invloed.

De partij postte woensdagmiddag een ludiek campagnefilmpje met lijsttrekker Eddy van Hijum in de hoofdrol. 'NSC stijgt in de peilingen', zegt Van Hijum in de video, waarna hij in een vliegtuigje stapt en opstijgt. Eenmaal in de lucht roept hij twijfelende kiezers op om op NSC te stemmen. Momenteel staat de partij echter op nul zetels in de peilingen. De kans is groot dat dit aantal niet omhoog zal schieten. De vlucht van Van Hijum zal waarschijnlijk zowel letterlijk als figuurlijk het hoogtepunt van zijn dag worden.

Wat resteert van de belofte?

De partij probeerde haar oorspronkelijke thema’s – rechtvaardigheid, goed bestuur en eerlijke kansen – opnieuw centraal te zetten. Of dat voldoende was om kiezers opnieuw te overtuigen, zal woensdagavond blijken. Omtzigts afwezigheid onderstreept wederom wel dat de partij inmiddels groter is dan één man. De komende uitslag zal duidelijk maken of NSC erin slaagt om een blijvend factor in de Tweede Kamer te blijven.