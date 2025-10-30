Wordt D66 de grootste partij door Rob Jetten in de Slimste Mens?

Werd Jetten de grootste door de Slimste Mens?

In de uitzending van Nieuws van de Dag werd de deelname van Jetten aan de Slimste Mens besproken. Rob Oudkerk en Raymond Mens gingen in discussie over het Slimste Mens-effect. Oudkerk trapte af: 'Je doet mee aan de slimste mens, twee miljoen kijkers per avond. Je komt een heel eind, je wordt derde. Dat heeft zijn populariteit enorm geholpen'.

Presentator Thomas van Groningen haakte in op het onderwerp: 'Ik was gisteren in België om de Nederlandse politiek te bespreken, het ging alleen maar over de Slimste Mens, ook buiten de uitzending'. In België vond men het volgens hem onbegrijpelijk dat een politicus in campagnetijd op zoveel en op dergelijke wijze op de buis verschijnt. Volgens Van Groningen mag het juridisch gezien zelfs niet in België.

Oudkerk: 'Jetten kan er niks aan doen'

Oudkerk nam het op voor Jetten, die er volgens hem niks aan kon doen. Hij was echter wel van mening dat de NPO had moeten ingrijpen. Oudkerk vond het onbegrijpelijk dat de NPO niet heeft gedacht aan het feit dat ze een politicus aan zetels zouden helpen. Van Groningen vraagt of hij denkt dat het daadwerkelijk zo'n invloed heeft gehad. Hierop haakte Raymond Mens in op het gesprek. Volgens hem heeft het wel degelijk een invloed gehad.

Mens benadrukte ook dat Jetten er niks aan kon doen en dat de opnames al eerder waren gemaakt. De keuze van de NPO om de afleveringen met Jetten in verkiezingstijd uit te zenden kon wel op kritiek van Mens rekenen. 'Je had misschien de beslissing moeten nemen om hem eruit te halen', aldus Mens.

Jetten was het vaakst te gast in de media

Uit onderzoek van ANP bleek dat Jetten tot 21 oktober het vaakst van alle politiek leiders te gast was bij landelijke media. Tot dat moment was Jetten namelijk 38 keer te gast geweest bij tv-shows, kranten en radio-programma's. De uitzendingen van de Slimste Mens telden ook mee in het onderzoek. Zelfs zonder de negen uitzendingen waar Jetten te gast was mee te tellen, was hij alsnog het vaakste van alle lijsttrekkers te gast bij de andere landelijke media.