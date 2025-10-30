'Loser' Wierd Duk heeft niet gestemd

Opiniemaker en journalist Wierd Duk openbaarde in de uitzending van Nieuws van de Dag dat hij woensdag niet heeft gestemd.

Wierd Duk: 'Mijn verhaal wil je niet horen'

Presentator Thomas van Groningen vroeg woensdag aan het begin van de uitzending aan zijn gasten of ze al hadden gestemd. Alle gasten stemden in: 'Zeker, ja absoluut'. Wierd Duk bleef stil en glimlachte kort. 'Mijn verhaal wil je niet horen. Dus ga maar verder', zei hij tegen Van Groningen.

Duk legde vervolgens uit dat hij het druk had en zich had voorgenomen om in Hilversum te gaan stemmen. Dit bleek echter niet mogelijk omdat hij geen Kiezerpas had. Kiezers die buiten hun eigen gemeente willen stemmen moeten deze pas aanvragen om dat te mogen doen. Het bleek dat Duk vanwege zijn drukke schema ook niet op een later moment van de dag kon stemmen.

Duk heeft 'via via' alsnog gestemd

Later op de dag schoof Duk aan bij Vandaag Inside. Hij blikte ook in die uitzending kort terug op zijn onvermogen wat stemmen betrof. Duk: 'Ik wilde ook stemmen, maar het is mislukt. Ik dacht: ik ga vroeg naar Hilversum, want dan ontloop ik in elk geval de files en dan ga ik daar stemmen, maar dat kan helemaal niet in dit land!'

Vervolgens onthulde Duk dat hij 'via via' alsnog heeft gestemd op de kandidaat van zijn voorkeur, Mona Keijzer. Hij had iemand gevonden die zelf niet wist op wie ze wilde stemmen. Zij heeft haar stem 'doorgegeven' aan hem. Zijn tv-werk was uiteindelijk belangrijker dan het stemmen, erkende hij. 'Het is natuurlijk een schande. Ik ben de loser van de dag', luidde Duks eigen conclusie.