PVV verliest massaal kiezers: VVD, JA21 en FvD profiteren

PVV verliest massaal

De partij van Geert Wilders is momenteel nog in strijd met D66 om de grootste partij te worden. Hoewel nog niet duidelijk is wie de grootste zal zijn, is het wel duidelijk dat de PVV een behoorlijk aantal zetels heeft verloren. Tijdens de verkiezingen van 2023 behaalde de partij van Wilders een historische 37 zetels. Hiermee werden ze destijds verreweg de grootste partij in de Tweede Kamer. Nu de stemmen grotendeels zijn geteld, is duidelijk dat zowel de PVV als D66 blijven hangen op 26 zetels. Voor de PVV betekent dit een verlies van maar liefst 11 zetels. Wilders verklaarde dit verlies door te stellen dat kiezers uitweken, omdat duidelijk werd dat de PVV niet mee zal regeren.

VVD, JA21 en FvD profiteren

De NOS onderzocht de kiezersbewegingen van alle partijen. Hieruit wordt duidelijk waar kiezers vandaan komen en naartoe gingen. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 52 procent van de kiezers die in 2023 op de PVV stemden dat deze verkiezingen ook deden.

De onvrede over het functioneren van de PVV wordt ook duidelijk. Het percentage kiezers dat in 2023 op de PVV stemde maar ditmaal thuis bleef bedroeg maar liefst 11 procent. 9 procent vertrok naar de VVD, 8 procent naar JA21, en 6 procent naar FvD. Samengevoegd vertrok dus 23 procent van de PVV-stemmers naar een van de alternatieven op rechts. Opvallend is dat 5 procent van de oud-PVV'ers dit keer uitkwam bij tegenpool D66.

Wilders tegen pers: 'Pas verkennen als de uitslag duidelijk is'

Wilders liet via X al weten dat hij pas wil gaan verkennen wanneer alle stemmen zijn geteld. Wanneer het dus duidelijk is wie de verkiezingen heeft gewonnen. Hij benadrukte vanmiddag in gesprek met de pers ook dat het een onofficiële regel is dat de grootste partij als eerste een verkenner mag aandragen.