Koning Charles en prins William verafschuwen Andrew: 'Al lange tijd een bron van schaamte'

Het Britse koningshuis is klaar met de afleidende geruchten rondom prins Andrew. Hij levert gedwongen zijn koninklijke titels in.

Van 'Zijne Hoogheid' tot Andrew Mountbatten Windsor

Buckingham Palace heeft bevestigd dat prins Andrew, de jongere broer van koning Charles III, al zijn titels en koninklijke voorrechten kwijtraakt. De koning heeft 'een formeel proces gestart om de stijl, titels en eerbewijzen van prins Andrew te verwijderen'. Vanaf nu zal hij bekendstaan als Andrew Mountbatten Windsor, zonder het predicaat 'prins' of 'Zijne Koninklijke Hoogheid'.

Deze maand werden postuum de memoires van Epstein-slachtoffer Virginia Giuffre gepubliceerd. Ze beweert daarin dat ze meerdere keren seksueel is misbruikt door Andrew toen ze minderjarig was.

Hoewel Andrew alle beschuldigingen van wangedrag blijft ontkennen, noemt het paleis de beslissing 'noodzakelijk' vanwege 'ernstige fouten in zijn oordeel'. Johathan Dimbleby, een vertrouweling van Andrew, sprak vrijdag met de BBC over de voormalige prins. 'Andrew is arrogant, lomp en verwaand, al lange tijd een bron van schaamte.'

Het verlies van zijn koninklijke titels

Ook zijn luxueuze verblijf, Royal Lodge in Windsor, moet hij verlaten. De symbolisch lage huur die hem juridisch bescherming bood, is opgezegd en de prins zal worden verhuisd naar een woning op het Sandringham-landgoed in Norfolk. Dit is een private woning van zijn broer, koning Charles. Andrews ex-vrouw Sarah Ferguson, die nog met hem samenwoonde, zal eveneens vertrekken. Zij zal haar zaken naar verluidt zelf regelen.

De Royal Lodge waar Andrew lang in bescherming woonde.

Volgens bronnen binnen het paleis is het besluit keihard, maar onvermijdelijk. Prins William zou zijn vader hebben aangespoord om in te grijpen, omdat Andrew’s schandalen koninklijke reizen en publieke optredens dreigden te overschaduwen. Dit gebeurde reeds tijdens het bezoek van de Britse monarchen aan het Vaticaan. William staat op het punt om te vertrekken voor een belangrijk bezoek aan Brazilië, en zou een einde aan de negativiteit rondom Andrew willen.

De afgang van een gevallen royal

Andrew verliest niet alleen zijn titels – Hertog van York, Graaf van Inverness, Baron van Killyleagh – maar ook zijn onderscheidingen, waaronder die van de Orde van de Kousenband. Desondanks blijft hij achtste in lijn voor de troon. Wat resteert, is dat Andrew symbool staat voor schande en verlies.

Buckingham Palace benadrukt dat hun 'sympathie uitgaat naar de slachtoffers van alle vormen van misbruik'. Andrew ontkent nog steeds alle aantijgingen. Duidelijk is dat hij het minst populaire lid ooit is van de Britse koninklijke familie: 91 procent van de Britten heeft een negatieve mening over hem.