Rachel Hazes over Yvonne Coldeweijer: 'Zo’n vrouw moet een halt toegeroepen worden'

Het was dit jaar tot nu toe oorverdovend stil rondom Yvonne Coldeweijer. Wat staat ons in 2026 te wachten?

De bekende juicevlogger Yvonne Coldeweijer maakt na de jaarwisseling een sprong naar televisie met een gloednieuw programma op Net5. Het programma zou al dit jaar verschijnen, maar werd uitgesteld om onbekende redenen. In haar gevreesde show duikt ze opnieuw in de wereld van BN’ers, media en lifestyle, met aandacht voor de randjes en verborgen verhalen van de showbranche. Volgens eindredacteur Eric de Munck, die voorheen bij RTL Boulevard nog weleens voor wat vileine kritiek op artiesten kon zorgen, krijgt de redactie veel vrijheid van Talpa Network, waarbij ze zich overigens wel moeten houden aan de journalistieke code. Het programma bevindt zich nog in ontwikkeling, maar wordt gezien als een krachtige comeback van Coldeweijer.

Hoe kijken onze artiesten naar de terugkeer van dit roddelinstituut?

In de showbizz siddert de angst door artiestenland nu Yvonne Coldeweijer met haar niets onthullende juiceformat terugkeert op televisie met een eigen tv-programma. Zij is immers dé insider op het gebied van privé-informatie, geruchten, roddels en schandalen en exposeert maar wát graag BN’ers die volgens haar misstappen begaan.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Ze belooft dat ‘BN’ers die het te bont maken, haar zeker weer mogen vrezen’. Wetenschappers noemden haar voormalige kanaal vol spectaculaire onthullingen en beschamende uitglijders van prominenten ‘exemplarisch voor de juicechannels’ die het grensvlak tussen waarheid en sensatie opzoeken. Het resultaat: artiesten voelen zich bespied, bespot en verguisd, omdat Coldeweijer overal haar zelfbenoemde ‘spionnen’ heeft, onbegrensd persoonlijke wetenswaardigheden blootlegt en nimmer een blad voor de mond neemt...

‘Die heeft alleen maar gezinnen en mensen kapotgemaakt met haar nare, vuile roddels’

Wat vindt Yvonne Coldeweijer van zichzelf?

‘BN’ers die het te bont maken, mogen me zeker weer vrezen.’

Wat vinden wij van Yvonne Coldeweijer?

Als ze vorige week op het stembiljet had gestaan, was ze wellicht verkozen tot de eerste juicepremier van entertainmentland.

Wat vinden anderen van Yvonne Coldeweijer?

Peter Gillis- gejuicete realityster

‘Die vrouw zelf ken ik niet en ik heb haar nooit iets misdaan, maar ze is altijd negatief over mij. Ik kijk en lees het zelf niet, maar ik hoor dat in de wandelgangen. Wat ze schrijft en vertelt over mij, vind ik niet fijn. Ze kent mij niet, maar ze kijkt naar ons realityprogramma Massa is kassa en vervolgens praat ze alleen maar slecht over mijn kinderen en mij.

Als je mensen niet kent, moet je ook geen dingen over ze roepen. Zij heeft een podcast gehad met Mark Koster, die mijn biografie heeft geschreven. Toen hebben ze me een keer gebeld in de uitzending en toen deed ze wel enthousiast. Ik heb weinig vertrouwen in dat tv-programma van haar. Ik ga sowieso niet naar die vrouw kijken, ik wens haar veel succes.’

Rachel Hazes- gejuicete weduwe

‘Eigenlijk vind ik het zonde van mijn tijd om überhaupt aandacht aan haar te besteden, maar als je dan toch mijn mening wil weten, dan vind ik het best zorgelijk dat zo’n vrouw een dergelijk platform krijgt. Angstig wat zij allemaal maar als zogenaamd nieuws naar buiten brengt. Van mij heeft ze in de rechtszaak alles verloren.

Zo’n vrouw moet gewoon een halt toegeroepen worden, want waar stopt het om allemaal juice te verspreiden en het dan in mijn geval in de rechtbank af te doen als satire. Wat ik al vaker zeg, ik maak mij serieus zorgen om de journalistiek in Nederland gelet op alle leugens die er verspreid worden en die door veel mensen gewoon klakkeloos worden aangenomen.’

Gordon- gejuicete artiest

‘Zo’n juiceprogramma is een beetje mosterd na de maaltijd nu, vind ik. Ik vond Yvonne altijd heel leuk en aardig tot ze leugens en onwaarheden ging verspreiden. Ik hoop dat ze beseft dat ze mensen kan beschadigen met haar uitspraken en aannames. Verder wens ik haar het beste met haar gezin en de gezondheid van haar man, veel belangrijker!’

René Karst- onbevreesde zanger

‘Gelukkig ken ik haar niet persoonlijk. Ik weet niet hoe ze is, dus ik kan er weinig over zeggen. Ze lijkt mij gewoon een heel slimme tante die heeft geprobeerd om via haar juicekanaal bekendheid te krijgen en geld te verdienen. Ik ben niet zo van de juicechannels, dus ik kijk daar niet naar. Het idee om dat kanaal via Instagram en YouTube te vermarkten naar tv, begrijp ik wel. Ik heb weinig met haar te maken, dus ik duik niet weg achter een bosje als ik het vermoeden heb dat ze op de loer ligt.

Ik hoef voor haar geen blokje om te rijden. Heeft ze overal spionnen? Ook in Drenthe? Het scheelt dat ik een leven heb waarin ik weinig tot niets hoef te verbergen. Ik hoef nooit op mijn tellen te passen, want ik doe simpelweg geen rare dingen. Op haar juicekanaal ben ik ook nog nooit aan bod gekomen. Ik zou niet weten waarvoor ik moet vrezen bij haar.’

Catherine Keyl- journalist van de oude stempel

‘Ik vind dat er best veel juice op tv is, dus of we nou echt op haar show zitten te wachten is maar de vraag. BN’ers moeten altijd maar alles kunnen verdragen, maar daar zit natuurlijk wel een grens aan. Vanuit de traditionele media is het een code dat je alles checkt en aan hoor en wederhoor doet. Daar heeft mevrouw Coldeweijer tot nu toe weinig mee te maken gehad via de vrije kanalen die ze inzette. Ik ben dus heel benieuwd wat ze precies bij Net5 gaat doen. Ze zal zich daar toch aan de klassieke regels moeten houden.

De vraag is of ze volledige vrijheid krijgt om alles te zeggen wat ze wil, ook over mensen als Linda of Johnny de Mol. Als het een doorsnee entertainmentrubriek wordt, zie ik de meerwaarde niet, maar ik verwacht dat het pittiger en spannender wordt. Ik vind haar een opvallende verschijning. Fan ben ik niet, maar dat er publiek voor is, staat vast. Mensen houden van haar roddels. Soms heeft ze misstanden blootgelegd, zoals bij Ali B, en dat was terecht. Zelf geniet ik nooit van andermans ellende. Ik vind het altijd vreselijk als mensen problemen hebben.’