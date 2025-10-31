D66 grootste partij volgens ANP: Rob Jetten (38) jongste minister-president ooit

ANP: D66 wint verkiezingen en laat PVV nipt achter zich

Volgens het ANP is D66 als grootste partij uit de Tweede Kamerverkiezingen gekomen. Hoewel nog niet alle stemmen zijn geteld, stelt het persbureau dat de partij van Rob Jetten niet meer ingehaald kan worden door de PVV. Alleen Venray moet de definitieve cijfers nog doorgeven. Daarnaast is het nog wachten op de briefstemmen uit het buitenland.

Zowel D66 als de PVV komt voorlopig uit op 26 zetels, maar het verschil in stemmen bedraagt ruim 15.000 in het voordeel van D66. Daarmee lijkt de sociaalliberale partij, na een nek-aan-nek­race die dagenlang duurde, toch de winnaar te worden van deze historische verkiezingen. Het ANP sluit niet uit dat D66 zelfs nog een restzetel krijgt, wat het totaal op 27 zetels zou brengen.

PVV verliest nipte strijd om koppositie

De partij van Geert Wilders leek lange tijd af te stevenen op een overwinning. In de eerste tellingen voerde de PVV de lijst aan, maar naarmate meer gemeenten hun definitieve uitslag doorgaven, kantelde het beeld. Wat volgde was een ongekende strijd om de koppositie, waarbij D66 en PVV elkaar meerdere keren afwisselden.

Voor de PVV is het verlies extra zuur, aangezien de partij hoopte de grootste te worden en daarmee als eerste aanspraak te maken op de vorming van een nieuw kabinet. Wilders meldde direct na de verkiezingen dat hij de definitieve uitslag wilde afwachten, om zeker te weten wie als eerste zou mogen formeren. Die eer gaat nu naar D66, dat het initiatief krijgt om aankomende dinsdag coalitiegesprekken te starten.

Rob Jetten mogelijk jongste premier ooit

Als het Jetten lukt om een coalitie te vormen en premier te worden, schrijft hij geschiedenis. Met zijn 38 jaar zou Jetten de jongste minister-president van Nederland ooit zijn. Tevens zou hij de eerste openlijk homoseksuele minister-president worden. Zijn overwinning markeert hoe dan ook een nieuw hoofdstuk in de Nederlandse politiek.