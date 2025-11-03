Drone-dreigingen in België: bevroren Russische tegoeden verlegden de frontlinie naar Brussel

Drones boven militaire bases: 'Spionage van ongekende schaal'

Sinds begin oktober wordt België geteisterd door onbekende drones die doelgericht boven militaire installaties verschijnen. Minister van Defensie Theo Francken spreekt van 'spionageactiviteiten'. De toestellen cirkelen tot wel dertig minuten lang boven strategische locaties en verzamelen mogelijk informatie over toegangen, wachtrondes en camera’s. Vooral de luchtmachtbasis van Kleine Brogel, waar Amerikaanse kernwapens liggen, is een doelwit. Afgelopen weekend was het weer raak. Een achtervolging met een politiehelikopter en elektronische tegenmaatregelen bleken nutteloos: de drones verdwenen spoorloos in de richting van Nederland.

Rusland als verdachte: een geopolitiek schaakspel

Hoewel de oorsprong van de drones onbekend blijft, wijzen defensiekringen richting Rusland. De spanningen rond Euroclear, waar bevroren Russische tegoeden liggen, en recente uitspraken van Francken over de nucleaire dreiging zouden Moskou kunnen hebben geprikkeld. De voormalige Russische president Dimitri Medvedev reageerde op X door Francken een 'imbeciele minister' te noemen en pochte met de nucleaire onderwaterdrone Poseidon. Francken reageerde met een Latijnse versregel uit de Ars Armatoria van de Romeinse dichter Ovidius: 'Stralende vrede past bij de mens, wilde woede bij wilde beesten'.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Defensieminister Francken met een semi-automatisch geweer tijdens een werkbezoek in de Verenigde Staten.

De timing is opmerkelijk, zeker nu Europa meer militaire steun aan Oekraïne bespreekt. Deze steun zou vanuit de bevroren Russische tegoeden moeten komen, die dus grotendeels in Brussel liggen opgeslagen. De Europese Commissie zou vanuit deze fondsen een rentevrije lening van 140 miljard euro aan Oekraïne willen verstrekken. Deze ingrijpende maatregel kan rekenen op felle kritiek vanuit het Kremlin. De premier van België, Bart de Wever, drong er daarom al op aan dat de risico's door geheel Europa moeten worden gedragen, en niet louter door België.

Francken plant antidroneoffensief van 50 miljoen euro

Als antwoord bereidt defensiepremier Francken een antidroneplan van 50 miljoen euro voor, dat vrijdag aan de ministerraad wordt voorgelegd. 'De regering laten vallen zou dom zijn,' waarschuwt hij. 'Politieke instabiliteit is een cadeau voor onze vijanden.' Terwijl de drones blijven neerdalen over het land, blijft België in hoogste staat van paraatheid. Wat begon als een reeks mysterieuze vluchten, lijkt intussen een openluchtspel van macht, afschrikking en geopolitieke provocatie.