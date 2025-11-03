Comeback Jesse Klaver: GroenLinks-PvdA kiest ervaren onderhandelaar als leider

Klaver terug als politiek leider na vertrek Timmermans

De NOS meldde dat de gezamenlijke fractie van GroenLinks-PvdA Jesse Klaver maandag heeft gekozen als nieuwe politiek leider. Daarmee keert de ervaren GroenLinkser na een periode als 'tweede man' terug als politiek leider. De keuze volgt op het vertrek van Frans Timmermans, die na de tegenvallende verkiezingsuitslag zijn functie neerlegde. Binnen de partij werd Klaver gezien als de natuurlijke opvolger: een man met ervaring, visie en een duidelijke stem in het Haagse debat.

Ervaring en vertrouwen binnen de fractie

Klaver (39) is al ruim vijftien jaar actief in de Tweede Kamer en leidde eerder zowel GroenLinks als de gefuseerde fractie van GroenLinks-PvdA. Voor zijn politieke loopbaan was hij onder meer voorzitter van CNV Jongeren, lid van de Sociaal-Economische Raad en actief binnen jongerenorganisatie Dwars. Zijn terugkeer wordt breed gedragen binnen de partij.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Marjolein Moorman, eveneens een prominente naam binnen de fractie, noemde Klaver 'de meest logische en verreweg de beste keuze'. Zij had afgelopen weekend al aangegeven niet beschikbaar te zijn voor de rol van politiek leider. Ook Esmah Lahlah en Habtamu de Hoop lieten eerder al weten niet beschikbaar te zijn voor het leiderschap, waarmee de weg vrij lag voor Klaver.

Belangrijke rol in komende formatie

Met zijn herbenoeming wacht Klaver een grote uitdaging: de kabinetsformatie. GroenLinks-PvdA staat voor de keuze of het wil meeregeren of vanaf de oppositiebank invloed wil uitoefenen. De fractie benadrukt dat meeregeren slechts zin heeft 'als er iets te regeren valt'. Klaver zelf zegt klaar te staan om de partij koersvast te leiden in een tijd van politieke verdeeldheid.

Zijn terugkeer markeert een nieuw hoofdstuk voor de linkse samenwerking. Of hij ook de lijsttrekker wordt bij de volgende verkiezingen, is nog niet beslist. Aangezien het niet goed boterde tussen Frans Timmermans en VVD-leider Dilan Yesilgöz biedt de benoeming van Klaver mogelijk kansen in coalitieonderhandelingen.