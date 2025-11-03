Waarom steeds meer mannen kiezen voor een kat (en daar trots op zijn)

Dat mannen hondenmensen zijn en vrouwen kattenmensen? Dat cliché is hard aan het afbrokkelen. Steeds meer mannen vallen juist voor het gezelschap van een kat en dat doen ze bewust. Waar een hond vaak wordt gezien als het ultieme sport- en buitenmaatje, biedt een kat een heel ander soort gezelschap: relaxed, eigenzinnig, grappig en verrassend sociaal. Moderne mannen waarderen dat. Ze zien de kat niet als een ‘gemakkelijke huisgenoot’, maar als een dier met karakter, eigen wil en duidelijk stemgeluid. En precies dat maakt de band vaak hechter dan veel mensen denken.

Minder show, meer connectie

Voor een groeiende groep mannen draait het hebben van een huisdier niet meer om status of stoerheid, maar om connectie en rust. Een kat past perfect in dat plaatje. Katten hebben geen urenlange wandelingen nodig, maar bieden wel constante aanwezigheid. Ze kruipen op schoot, slapen naast je laptop en voelen vaak feilloos aan wanneer je aandacht of rust nodig hebt. Veel mannen blijken juist dat subtiele contact te waarderen. Het is geen huisdier dat continu bevestiging vraagt, maar wel eentje dat op zijn eigen manier laat merken dat je belangrijk bent.

Het moderne leven vraagt om een modern huisdier

Werk, sociale verplichtingen, reizen, sport en hobby’s: de gemiddelde agenda zit vol. Een kat past beter in die levensstijl dan een hond die dagelijks lange tochten nodig heeft. Natuurlijk heeft een kat verzorging en aandacht nodig, maar het leven wordt niet ingericht om de kat heen. Dat maakt het aantrekkelijk voor mannen die geen vast 9-tot-5-ritme hebben of regelmatig onderweg zijn. En eerlijk is eerlijk: thuiskomen in een rustig huis en worden begroet door een spinnende kat werkt ontspannender dan welk mindfulness-appje dan ook.

Mannen en katten: het imago is omgeslagen

Er was een tijd dat een man met kat werd gezien als wat vreemd of excentriek. Maar dat beeld is compleet veranderd. Op sociale media zijn mannelijke katteneigenaren juist populair: mannen die stoer zijn zonder macho te hoeven doen, die zachtheid niet zien als zwakte, die laten zien dat zorgzaamheid óók mannelijk is. Steeds meer mannen zijn daar trots op. Niet verstoppen dat je van je kat houdt, maar het gewoon laten zien: foto’s, filmpjes, knuffels, de naam van de kat netjes in de bio.

Kat, hond of toch allebei? De opkomst van de bewuste diereneigenaar

Het zijn vaak dezelfde mannen die niet alleen interesse hebben in katten, maar zich ook verdiepen in het verschil tussen kat en hond. Sommigen hebben beide. En ook daar komt bescherming bij kijken. Wie met vrienden praat, merkt dat een verzekering voor een hond tegenwoordig net zo normaal wordt als een verzekering voor je telefoon of fiets. Dat bewustzijn is bij katten minstens zo relevant, want ook katten kunnen ziek worden, een operatie nodig hebben of een behandeling bij de dierenarts die flink in de papieren loopt. Voor veel mannen hoort goed eigenaarschap niet alleen bij liefde en zorg, maar ook bij verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van hun dier.

Verantwoordelijkheid hoort erbij: ook een kat verdient goede zorg

Een kat is geen decoratie en ook geen huisdier op afstand. Steeds meer mannen verdiepen zich in goede voeding, medische zorg, vaccinaties en speelgedrag. En precies daarmee groeit het besef dat een kat niet alleen liefde en aandacht nodig heeft, maar ook bescherming tegen onverwachte kosten. Dat maakt het interessant om te kijken naar een huisdierenverzekering, zoals de huisdierenverzekeringen bij Univé . Je hoopt ‘m nooit nodig te hebben, maar een ongeluk of ziekte kan snel honderden tot duizenden euro’s kosten. Veel mannelijke katteneigenaren kiezen daarom bewust voor zekerheid: je betaalt een vast bedrag per maand, zodat onverwachte kosten voor de dierenarts geen stressfactor worden.

Katten zijn karakterdieren en dat past bij mannen met een uitgesproken persoonlijkheid

Mannen die kiezen voor een kat, kiezen vaak voor het karakter. Een kat bepaalt wanneer hij op schoot komt. Een kat die je soms compleet negeert en vijf minuten later lief miauwend naast je staat. Een kat die het huishouden volgt als een stille waarnemer, maar ineens midden in de woonkamer een sprint inzet, alsof hij de Formule 1 op vier poten heeft uitgevonden. Mannen herkennen in katten iets aantrekkelijks: onafhankelijk maar loyaal, speels maar slim, aanhankelijk zonder afhankelijk te zijn. Dat levert een band op die subtiel, maar intens is.

Mannen zijn niet langer pro hond of kat: ze zijn gewoon dierenvriend

De trend laat iets groters zien dan alleen de populariteit van katten. Mannen durven hun zachte kant te tonen. Ze vinden het normaal om te praten over gevoelens, stress, mentaal welzijn én over de troost en gezelligheid die een dier kan bieden. Katten spelen daarin een verrassend sterke rol. Ze nemen ruimte in, maar eisen die niet op. Ze zijn een vrolijk gezelschap, maar geen dagelijkse verplichting. En dat maakt dat steeds meer mannen hun kat niet simpelweg zien als een huisdier, maar als huisgenoot. En daar kun je best trots op zijn.