Wie is Zohran Mamdani, de 'communist' die zo gevreesd wordt door Donald Trump

Zohran Mamdani schudt de verkiezingen van New York op met zijn progressieve visie, felle strijd met Trump en ongekende populariteit.

Zohran Mamdani: een nieuwe ster in New York

Zohran Mamdani werd geboren in Oeganda als zoon van Indiase ouders, en groeide op in Queens. Nadat hij in 2018 Amerikaans staatsburger werd, begon zijn politieke loopbaan in het New York State Assembly, waar hij een district in Queens vertegenwoordigt.

Zijn achtergrond als zoon van immigranten en zijn wortels in multicultureel Queens maken hem een herkenbaar figuur voor veel New Yorkers. Ondanks zijn beperkte bestuurlijke ervaring wist hij zich snel te profileren als de stem van de jonge, progressieve generatie binnen de Democratische Partij. Zijn opkomst in de race om het burgemeesterschap van New York wordt gezien als een 'grassroots revolutie', een beweging die zich afzet tegen politieke elites en economische ongelijkheid.

Progressieve politiek in actie: Mamdani’s unieke campagne in New York

De campagne van Mamdani draait om sociale rechtvaardigheid en betaalbaarheid. Zijn speerpunten zijn onder meer het bevriezen van huren, gratis openbaar vervoer, toegankelijke kinderopvang en hogere belastingen voor de rijken. Met slogans als 'Tax the rich!' spreekt hij direct tot de frustratie van veel New Yorkers, die worstelen met hoge woon- en leefkosten.

Mamdani tijdens een voetbaltoernooi in New York.

Wat Mamdani onderscheidt, is zijn manier van campagnevoeren. In plaats van dure mediacampagnes kiest hij voor direct contact met kiezers: hij bezoekt markten, parken en scholen in wijken als Queens en The Bronx. Zijn rally’s trekken duizenden bezoekers. Hij probeert met energieke toespraken en persoonlijke verhalen de kloof tussen politiek en burger te dichten.

Zijn boodschap is duidelijk: New York moet weer een stad worden voor iedereen, niet alleen voor miljonairs. Die toon heeft hem een trouwe achterban opgeleverd, vooral bestaande uit jongeren en werkende gezinnen.

Mamdani versus Trump: de felle strijd die Amerika in de ban houdt

De verkiezingsstrijd in New York heeft een nationaal karakter gekregen door de openlijke vijandigheid tussen Zohran Mamdani en Donald Trump. Trump noemde Mamdani een 'totale idioot' en 'Mamdani the Commie'. Hij dreigde zelfs hem te laten deporteren vanwege zijn standpunten over immigratiebeleid.

Mamdani reageerde fel en beschuldigde Trump van autoritaire dreigingen. 'Als je opstaat voor rechtvaardigheid, komen ze voor je,' zei Mamdani tijdens een rally in Queens. Deze woorden vatten de kern van hun strijd samen: een botsing tussen progressieve idealen en het harde, nationalistische geluid van Trump en zijn aanhang. Trump liet zondag in een interview met CBS weten dat hij het 'lastig zou vinden' om federaal geld naar New York te sturen wanneer Mamdani de verkiezingen wint.

De rivaliteit overstijgt de lokale context. Ze weerspiegelt de diepere politieke scheidslijn in Amerika: tussen een nieuw progressief stadsdenken en een nostalgisch nationalisme dat Trump belichaamt. Daardoor volgen niet alleen New Yorkers, maar ook heel Amerika, deze race met spanning.

Mamdani leidt flink in de peilingen

Volgens recente peilingen van The New York Times en The Washington Post ligt Mamdani ruim voor op zijn tegenstanders. Met een voorsprong van meer dan tien procentpunten in de meeste peilingen, lijkt zijn overwinning bijna onafwendbaar.

Een overwinning van Mamdani zou een aardverschuiving betekenen in de Amerikaanse politiek. Voor New York betekent het een burgemeester die radicaal inzet op sociale gelijkheid, klimaatbeleid en stadsbrede hervormingen. Voor de Democratische Partij is het een signaal dat de progressieve vleugel steeds sterker wordt.

Nationaal gezien kan Mamdani’s winst fungeren als katalysator: een bewijs dat een openlijk linkse, multiculturele politicus met een sociale agenda wél kan winnen, zelfs in een tijdperk van politieke polarisatie. Dat maakt zijn strijd niet alleen belangrijk voor New York, maar voor heel Amerika. Doordat Mamdani geen geboren Amerikaan is, zou hij in de toekomst echter geen poging kunnen doen om president van de Verenigde Staten te worden.