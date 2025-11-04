De grootste politieke blunders van 2025: Yeşilgöz, Bontenbal en Jetten onder vuur

Van beschuldigingen aan Douwe Bob tot ongelukkige uitspraken over homoseksuele leerlingen en prinses Amalia; deze politieke blunders bepaalden de campagne.

Dilan Yeşilgöz (VVD) en de Douwe Bob-rel

VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz kwam deze zomer zwaar onder vuur te liggen nadat ze zanger Douwe Bob beschuldigde van antisemitisme. Ze reageerde op X (voorheen Twitter) nadat de zanger had afgezegd voor een optreden tijdens een Joods sporttoernooi en schreef: 'Zó gewoon is Jodenhaat geworden. Pure haat, in het volle zicht'.

Na dagenlange ophef, bedreigingen richting de zanger en forse mediadruk, bood Yeşilgöz publiekelijk haar excuses aan en verwijderde de tweet.

De affaire beschadigde niet alleen haar persoonlijke imago, maar zette ook de VVD-campagne in een kwaad daglicht. De partij, die stabiliteit en verantwoordelijkheid als kernboodschap voert, werd plots geconfronteerd met een toonbeeld van impulsiviteit. De nasleep van de rel was zo heftig dat Yeşilgöz later erkende dat ze zelfs heeft overwogen om te stoppen als VVD-leider.

Henri Bontenbal (CDA) in opspraak om uitspraak over homoseksuele leerlingen

CDA-leider Henri Bontenbal veroorzaakte ophef toen hij in Nieuwsuur stelde dat de vrijheid van onderwijs (artikel 23) soms mag 'schuren' met het gelijkheidsbeginsel (artikel 1). Hij voegde daaraan toe dat ouders en leerlingen 'altijd kunnen kiezen voor een andere school'.

De uitspraak leidde tot een storm van kritiek: volgens veel kijkers klonk het alsof hij discriminatie door religieuze scholen goedpraatte. LHBTI-organisaties reageerden fel, en ook binnen het CDA klonk ongemak. Bontenbal gaf later toe dat zijn formulering 'niet goed' was en dat hij de indruk had gewekt weinig begrip te tonen. De timing was ongelukkig: midden in een campagne waarin hij juist verbinding en moreel leiderschap wilde uitstralen.

Rob Jetten (D66) onder vuur na Amalia-opmerking tijdens debat

D66-leider Rob Jetten maakte tijdens het EenVandaag-debat een opmerking die als seksistisch werd ervaren. Toen het gesprek ging over jongeren en defensie, grapte hij dat 'een aantal kerels hier in de zaal wel zin heeft om met prinses Amalia te trainen'. Refererend naar het feit dat de kroonprinses bij Defensie aan de slag is gegaan.

De zaal reageerde ongemakkelijk, de debatleider greep direct in en online werd de uitspraak een trending onderwerp. Jetten bood later excuses aan, maar het kwaad was al geschied. Wat bedoeld was als luchtige kwinkslag, groeide uit tot een voorbeeld van hoe één verkeerde zin een zorgvuldig opgebouwde campagne kan verstoren.

Wat was de impact op de verkiezingsuitslag?

Met het oog op de verkiezingsuitslag kan worden gesteld dat eigenlijk alleen het CDA van Henri Bontenbal zetels heeft ingeleverd door zijn uitspraak over homoseksuele leerlingen. De partij stond in de peilingen rond de 25 zetels en kreeg er uiteindelijk 18.

VVD-leider Dilan Yesilgöz heeft het geluk gehad dat de Douwe Bob-rel plaatsvond in de zomer, en dus niet op het hoogtepunt van de campagne. Hoewel haar partij een zetel verloor was de uitslag een stuk positiever dan de twee maanden ervoor verwacht werd.

Rob Jetten kwam uiteindelijk als winnaar van de verkiezingen niet in de problemen door zijn uitspraak.