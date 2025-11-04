Amerikaans Vicepresident JD Vance verdedigt wens dat zijn vrouw christen wordt

Vance verdedigt zijn geloofsopmerkingen

Tijdens een bijeenkomst van de conservatieve organisatie Turning Point USA vertelde de Republikeinse vicepresident JD Vance dat hij hoopt dat zijn vrouw Usha op een dag het christelijke geloof deelt dat voor hem zo belangrijk is geworden. Vance, die in 2019 tot het katholicisme bekeerde, zei dat hij zijn geloofsleven als verrijkend ervaart, maar dat religie nooit een eis is binnen hun huwelijk.

'Iedereen heeft een vrije wil,' aldus Vance. 'Ik hoop dat ze op een dag dingen zal zien zoals ik dat doe. Ondanks alles zal ik van haar blijven houden en met haar praten over geloof en het leven en alle andere zaken, omdat ze mijn vrouw is,' zei Vance.

Online storm van kritiek

Na zijn uitspraken brak online een golf van kritiek los. Sommigen beschuldigden Vance ervan de hindoeïstische geloofsovertuiging van zijn vrouw te kleineren of politiek uit te buiten. Op sociale media noemde hij die reacties 'afschuwelijk en bevooroordeeld tegenover christenen'. Volgens Vance werden zijn woorden bewust verdraaid. In een bericht op X benadrukte hij dat zijn vrouw 'de grootste zegen' in zijn leven is en dat zij hem juist inspireerde om zijn geloof te verdiepen.

Een huwelijk tussen twee geloofsovertuigingen

JD en Usha Vance trouwden in 2014 in een interreligieuze ceremonie. Hij groeide op als protestant, zij als hindoe. Hun relatie, zegt Vance, bewijst dat liefde sterker is dan geloofsgrenzen. Usha steunt zijn spirituele pad en bezoekt regelmatig met hem en hun drie kinderen de kerk. Volgens Vance is hun huwelijk een voorbeeld van hoe wederzijds respect tussen verschillende religies harmonie en begrip kan brengen.