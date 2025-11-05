Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 45e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Bloedhond van Trump

Donald Trump werd een jaar geleden opnieuw verkozen tot Amerikaans president en dat leidde ook tot de politieke terugkeer van de conservatief-Joodse Stephen Miller (40). Hij groeide op in Californië, maar haat liberalen en is de architect achter het Amerikaanse immigratiebeleid. ‘Jullie hebben geen idee welke draak jullie hebben laten ontwaken.’

Beroemd door Bataclan

Ferry Zandvliet (47) uit Rotterdam overleefde tien jaar geleden een van de dodelijkste terreuraanslagen op Europese bodem. Hij stond in het Parijse theater Bataclan toen 89 mensen werden doodgeschoten. Als gevolg van deze dramatische gebeurtenis heeft Zandvliet een drukke carrière als ‘motivational speaker’. ‘Het is het mooiste wat ik tot nu toe heb gedaan. En die scheve gezichten, daar trek ik me niks van aan.

Ferry Zandvliet

Interview met acteur Yannick Jozefzoon

Acteur Yannick Jozefzoon (35) speelde in meer dan vijftig series en films en staat vanaf deze week op de podia met King Cannabis, een even persoonlijk, humoristisch als ontroerend theaterstuk.Dat evengoed niet iedereen hem meteen zal herkennen, vindt ie vooralsnog prima: ‘Roem is niet de reden dat ik dit werk doe. Ik acteer omdat het voor mij first nature is.'

Acteur Yannick Jozefzoon

Geest is uit de Franse wijnfles

Voor Franse wijnboeren valt dit jaar weinig te vieren. Dalende consumptie, extreem weer en gloednieuwe ‘tariffs’ van Trump zetten de wijnsector steeds verder onder druk. Anderzijds schuift de grens voor wijnbouw door klimaatverandering steeds verder op naar het noorden: ‘De laatste jaren is Nederland gewoon uitermate geschikt voor heel frisse, lichte witte wijnen.’ Steken Noord-Europese wijnboeren binnenkort hun Zuid-Europese collega’s naar de kroon?

Spanje: het land van de bizarre drankfeesten

Spanje staat bekend om een aantal grote festivals, zoals het tomatengooien van Buñol of het voor de stieren uit rennen in Pamplona. Maar in de dorpen en kleine steden zijn nog veel meer bizarre festivals om te vieren. En alles draait om wijn, de Spanjaarden smeren zich er zelfs mee in.Welkom in het oude Europa, waar de cultuur en traditie honderden jaren terug in de tijd gaan.