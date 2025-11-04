Landen vrezen dat Wopke Hoekstra’s klimaatdoel de Europese industrie schaadt

Een nieuw Europees klimaatdoel dwingt de Europese industrie tot ingrijpende keuzes. Brengt het de concurrentiekracht van Europa in gevaar?

Een ambitieus doel met grote gevolgen

Volgens de NOS wil de Europese Commissie dat Europa in 2040 90 procent minder CO2 uitstoot dan in 1990. Het voornemen valt binnen de Green Deal, die Europa klimaatneutraal moet maken tegen 2050. Maar juist dat tussendoel van 2040 leidt tot spanningen: het is extreem ambitieus en raakt vooral de zware industrie. Volgens experts is het echter wel nodig om het einddoel te realiseren.

Staalbedrijven, chemieconcerns en energieproducenten waarschuwen dat de omslag naar duurzame productie enorme kosten met zich meebrengt. Veel fabrieken zouden versneld moeten investeren in nieuwe technologieën. Terwijl de energiekosten al hoog zijn.

'De ambities zijn goed, maar onrealistisch in dit tempo,' klinkt het in Brussel.

Industrie tussen idealen en realiteit

Bedrijven staan voor een lastig dilemma: vergroenen of verplaatsen. De angst groeit dat een te streng beleid bedrijven zal wegjagen naar landen met mildere klimaatregels, zoals de VS of China. Daar zijn energieprijzen lager en subsidies ruimer. Europese fabrikanten vrezen zo hun concurrentiepositie te verliezen. Europa kan zichzelf dus economisch in de voet schieten met een te ambitieus beleid. De balans tussen klimaatambitie en economische overleving is flinterdun.

Van oudsher kritischere landen zoals Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije pleiten voor een verlaging van het percentage van 90 procent. Landen zoals Nederland, Spanje en Denemarken willen er wel aan vasthouden, om duidelijkheid te kunnen bieden aan de industrie. Grote landen zoals Frankrijk en Duitsland steunen de norm van 90 procent, maar vrezen dat het de concurrentiepositie van Europese bedrijven in gevaar brengt.

Tussen klimaatactie en economische overleving

Critici waarschuwen dat het beleid te snel te veel vraagt. Hoewel de industrie al fors investeert in verduurzaming, ligt het risico van banenverlies en kapitaalvlucht op de loer. Tegelijkertijd eisen milieuorganisaties dat Europa koersvast blijft: zonder stevige doelen komt de klimaatneutraliteit in gevaar. De komende tijd wordt duidelijk of Hoekstra een compromis vindt dat én het klimaat beschermt én de industrie overeind houdt.

Eén ding is zeker: de uitkomst bepaalt hoe Europa de komende decennia produceert, werkt en ademt.