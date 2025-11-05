Historische ommekeer: vrouwen domineren de kieslijst van de SGP

Een radicale wissel binnen de kandidatenlijst

De SGP Vlissingen heeft voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een kandidatenlijst gepresenteerd waarop meer vrouwen dan mannen staan. Acht van de vijftien kandidaten zijn vrouw, een ongekende verhouding binnen de partij. Lijsttrekker Lilian Janse, die in 2014 al geschiedenis schreef als eerste vrouwelijke SGP’er in een gemeenteraad, voert opnieuw de lijst aan.

Wat ooit een mannenbolwerk was, lijkt langzaam te veranderen in een podium waar vrouwen zichtbaar en hoorbaar het voortouw nemen. Lijsttrekker Janse is wel de enige vrouw in de top vijf van de lijst. Die verder wel op traditionele SGP-wijze uit mannen bestaat.

Machtssignaal of puur toeval?

Volgens de lokale afdeling is het 'min of meer toeval' dat er zoveel vrouwen op de lijst staan. Toch wordt de verandering gezien als een teken van groeiende ruimte voor vrouwen binnen de SGP. Waar vrouwelijke leden zich jarenlang op de achtergrond hielden, tonen ze in Vlissingen nu zelfbewust hun betrokkenheid. Voorstanders spreken van een frisse wind, critici van een breuk met de traditie. Feit is dat de machtsbalans binnen de lokale kiesvereniging ingrijpend verschuift.

Oude regels onder discussie

Lilian Janse pleitte eerder voor aanpassing van het landelijke partijstandpunt over de verkiesbaarheid van vrouwen. Dat voorstel werd destijds ruim verworpen met 299 stemmen tegen en 53 stemmen voor. Toch laat haar nieuwe lijst zien dat verandering soms van onderaf begint. Chris Stoffer, landelijk lijsttrekker van de SGP, ontweek tijdens de afgelopen campagne vaak discussies over de rol van vrouwen in de politiek. Stoffer lijkt de SGP niet te willen verdelen over het gevoelige onderwerp, dat al langer een taboe is binnen de partij.

Wat in Den Haag nog ondenkbaar lijkt, gebeurt in Vlissingen al in de praktijk. De vrouwen van de SGP staan op. Niet als stille volgelingen, maar als leiders met overtuiging. Het lijkt erop dat binnen de meest traditionele hoek van de Nederlandse politiek, Debora’s geest opnieuw ontwaakt.