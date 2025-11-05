Wilders wil weer regeren: 'Anders bestrijden we de coalitie maximaal'

Wilders benadrukt groot mandaat

In zijn brief aan verkenner Wouter Koolmees liet PVV-leider Geert Wilders weten dat zijn partij mee wil onderhandelen over kabinetsdeelname. Alle grote partijen, waaronder D66, VVD, GroenLinks-PvdA en CDA, hadden eerder al laten weten niet te willen onderhandelen met de PVV. Wilders stelde in zijn brief dat hij, net als D66, het mandaat van 1,7 miljoen kiezers vertegenwoordigt, die volgens hem kabinetsdeelname verwachten.

Wilders noemde het 'ondemocratisch, ongepast en arrogant' dat andere partijen de PVV uitsluiten voordat er over de inhoud van een regeerprogramma is onderhandeld. Hij zei te hopen dat verkenner Koolmees zijn mening zou delen.

PVV sluit niemand uit

Wilders benadrukte dat zijn partij niemand uit zal sluiten tijdens de onderhandelingen. Zolang partijen bereid zijn om een 'ongekend hard' asiel-en immigratiebeleid te voeren valt er volgens hem samen te werken met iedereen. Op andere dossiers is de PVV volgens hem binnen de grenzen van redelijkheid bereid tot concessies. Wilders zei eerder tijdens de campagne al dat het op voorhand uitsluiten van partijen onacceptabel en ondemocratisch is volgens hem.

De PVV wil meeregeren en niet gedogen

Afsluitend stelde Wilders nogmaals dat de PVV wil regeren, en niet gedogen. Op geen enkele manier zal zijn partij volgens hem een gedoogrol accepteren. Mocht de PVV in de oppositie komen dan is het aanstaande kabinet al gewaarschuwd door Wilders: 'Mochten andere partijen ons zonder onderhandelingen op de inhoud blijven uitsluiten, en zonder ons een coalitie vormen, dan zullen wij vanuit de oppositie alles wat in onze macht ligt doen om hen ten volle en maximaal politiek te bestrijden'.

Wilders heeft met deze brief duidelijk de verwachtingen van de PVV laten blijken. Hij zei via X dat hij een 'goed gesprek' had gehad met verkenner Koolmees. Aangezien ondertussen duidelijk is dat de VVD het GroenLinks-PvdA van Jesse Klaver zal blijven uitsluiten, beloven het moeilijke weken te worden voor de verkenner.