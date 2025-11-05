Yesilgöz (VVD) sluit GroenLinks-PvdA uit en hamert op 'centrumrechts kabinet'

VVD-leider Dilan Yesilgöz heeft in gesprek met verkenner Wouter Koolmees laten weten dat een coalitie met GroenLinks-PvdA door de VVD uitgesloten wordt.

VVD houdt vast aan centrumrechts kabinet zonder GroenLinks-PvdA

VVD-leider Dilan Yesilgöz blijft onvermurwbaar: haar partij wil niet samenwerken met GroenLinks-PvdA in een nieuw kabinet. Na haar gesprek met verkenner Wouter Koolmees benadrukte ze dat de inhoudelijke verschillen te groot zijn. Volgens haar is er 'niet één onderwerp waar we dezelfde opvatting hebben over het probleem of de oplossing'.

De VVD wil liever werken aan een centrumrechts kabinet, samen met partijen als D66, CDA en JA21. Die combinatie zou volgens haar meer overeenstemming bieden op thema’s als asiel, economie en veiligheid. Ondanks haar harde opstelling tegen samenwerking met GroenLinks-PvdA en de PVV, noemt Yesilgöz haar houding juist constructief. 'Ik ben consistent. Dit is een super-meewerkstand,' zei ze. Ook een vorm van gedoogsteun voor een kabinet met GroenLinks-PvdA sluit ze volledig uit.

Klaver: geen blokkades, wel krachtig bestuur

Even later schoof GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver aan bij de verkenner. Hij benadrukte dat zijn partij Nederland 'vooruit wil helpen, vanuit de coalitie of de oppositie'. Klaver pleitte voor een 'krachtig bestuur' dat boven partijbelangen uitstijgt.

'Wij hebben geen blokkades,' zei Klaver bij binnenkomst. 'Laten we een beetje normaal gaan doen'. Daarmee positioneert GroenLinks-PvdA zich als een constructieve speler in het formatieproces, ondanks dat andere partijen, zoals de VVD, de samenwerking afwijzen.

Duidelijke lijnen, verschillende koers

De gesprekken met de verkenner laten zien dat de toon en koers van de partijen sterk uiteenlopen. Waar Yesilgöz vasthoudt aan een centrumrechts pad zonder linkse partijen, benadrukt Klaver juist samenwerking en stabiliteit. Verkenner Koolmees staat daarmee voor de uitdaging om deze tegenstellingen te overbruggen in de zoektocht naar een werkbare meerderheid in de Kamer.

Er is voor de door Yesilgöz gedroomde centrumrechtse constructie nog een extra partij nodig. D66, VVD, CDA en JA21 hebben samen 75 zetels, en dus geen meerderheid in de Tweede kamer.