Henri Bontenbal (CDA) pleit voor verbinding: 'Je kunt investeren in relaties'

Bontenbal wil stabiel kabinet

Bontenbal zei woensdagmiddag tegen de pers dat hij snel over wil schakelen op inhoudelijke discussies. Hij zei dat het voor hem belangrijker is 'wat er straks op papier komt'. Gevraagd naar met welke partijen dat zou moeten zijn antwoordde Bontenbal dat er voor het CDA meerdere opties zijn. Stabiliteit en een coalitie op de kortst mogelijke termijn zijn voor hem het belangrijkst.

De CDA-leider gaf aan dat hij met alle partijen wel zou willen praten, behalve met de PVV en Forum voor Democratie. Zolang er aan een gezamenlijke agenda wordt gewerkt, staat het CDA open voor samenwerking. Bontenbal zei een 'goede chemie tussen de hoofdrolspelers' te willen.

Joost Eerdmans: 'Sluit PVV niet bij voorbaat uit'

Na Bontenbal was het de beurt aan JA21-leider Joost Eerdmans om met verkenner Wouter Koolmees in gesprek te gaan. Hij riep de andere partijen op om de PVV niet per definitie uit te sluiten voor de kabinetsformatie. Partijen zoals D66, VVD en het CDA zeiden de gehele campagne dat ze niet met de partij van Wilders willen samenwerken, en blijven dan ook bij dit standpunt.

Eerdmans wees erop dat de PVV wel de op een na grootste partij in Nederland is. Hij zei dan ook dat de partijen 'er nog een nachtje over moeten slapen'. Wel erkende Eerdmans dat de kans klein is dat de partij van Wilders in een coalitie komt. De JA21-leider liet weten dat het zijn voorkeur heeft om een centrumrechts kabinet met D66, VVD en CDA te vormen. Wel wil hij dat er een vijfde partij bij komt om een meerderheid in de Tweede Kamer te bereiken. Welke partij dit zou moeten zijn hield hij voor zich.