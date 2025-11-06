Timmermans hekelde campagnetijd: 'Het ging heel veel over mijn imago'

Frans Timmermans zei in gesprek met Jaïr Ferwerda van RTL Tonight dat het 'heel onwaarschijnlijk' is dat hij terugkeert in de politiek.

Timmermans is klaar met de politiek

Frans Timmermans, de inmiddels afgetreden GroenLinks-PvdA-leider, blikte met verslaggever Jaïr Ferwerda terug op de verkiezingen en vooruit op Timmermans' toekomst. Hij gaf aan dat hij zeker geen ministerpost zou willen in een aanstaand kabinet. Sterker nog: Timmermans noemde het 'zeer onwaarschijnlijk' dat hij überhaupt zou terugkeren in de politiek.

Timmermans met pensioen?

Gevraagd naar of hij met pensioen zal gaan antwoordde hij ontkennend. Timmermans wees erop dat hij 'nog maar' 64 is en nog zeker zeven jaar zou willen werken. In wat voor type functie dat zal zijn wist hij zelf ook nog niet. Duidelijk is dat Timmermans vooruit wil kijken.Hij weigerde namelijk om terug te blikken op de verkiezingen en noemde de afgelopen periode een 'gesloten boek'.

'Mijn imago hield iedereen bezig'

'Het ging heel veel over mijn imago in de campagne', aldus Timmermans. Op de vraag van Ferwerda of dat hem stoorde antwoordde Timmermans glimlachend, als een boer met kiespijn: 'Het hield iedereen kennelijk bezig'. 'Het ging er wel heel veel over bij mij'.

Opgelucht dat het politieke spel voorbij is was Timmermans echter niet. Hij zei dat hij 'redelijk rationeel' was en zijn verantwoordelijkheid voor de teleurstellende uitslag had genomen. Vervolgens vroeg Ferwerda wat Timmermans vond van de geruchten dat hij aangetreden was als partijleider bij GroenLinks-PvdA zodat hij minister-president kon worden. 'Als mensen dat nog steeds denken dan kan ik ze ook niet helpen', zei Timmermans daarover. Volgens zichzelf was hij wel in Brussel blijven zitten als het hem om 'eer en glorie' te doen was.

Komt GroenLinks-PvdA in de coalitie?

Zijn partij GroenLinks-PvdA is ondertussen druk bezig met de kabinetsformatie. Samen met het CDA zijn zij de enige partij die geen bezwaar heeft tegen een brede middencoalitie. De VVD heeft echter een blokkade opgeworpen tegen GL-PvdA. Donderdag komen de kleinere fracties bij verkenner Koolmees langs en zal hij de balans opmaken.