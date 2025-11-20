Je wordt overal gevolgd – behalve met deze deal van ExpressVPN

Black Friday komt eraan. De dagen dat je voor een flatscreen of draadloze koptelefoon in de rij stond, zijn voorbij. De echte winst zit ‘m tegenwoordig niet in wat je koopt, maar in wat je niet weggeeft: je persoonlijke data.

ExpressVPN – al jaren een van de meest vertrouwde namen op het gebied van online privacy – komt met een stevige aanbieding: tot 73 procent korting op hun abonnementen. Daarmee koop je niet zomaar een stukje software, maar digitale gemoedsrust. Je data blijft van jou, en niemand anders.

Online vrijheid is niet vanzelfsprekend

Laten we eerlijk zijn: het internet van 2025 is één grote datamachine. Bedrijven volgen elke klik, overheden kijken mee, en hackers liggen op de loer. En dat terwijl jij gewoon je mail wilt checken of een potje Formule 1 wilt streamen.

Met ExpressVPN trek je weer aan de touwtjes. Eén klik – en je hele verbinding is versleuteld. Geen meekijkers, geen reclameprofielen, geen risico’s. Niet je provider, niet je werkgever, niet dat onbetrouwbare wifi-netwerk op het vliegveld.

Kies wat bij je past

ExpressVPN heeft sinds kort drie verschillende abonnementen, zodat je zelf bepaalt hoeveel bescherming je wilt – en wat je ervoor betaalt:

Basic – vanaf $3,49 per maand (tot 73 procent korting)

– vanaf $3,49 per maand (tot 73 procent korting) Advanced – vanaf $4,49 per maand

– vanaf $4,49 per maand Pro – vanaf $7,49 per maand

Zelfs het basisplan bevat alles wat je nodig hebt: razendsnelle 10 Gbps-servers, TrustedServer-technologie (wist automatisch alle data bij herstart) en het bliksemsnelle Lightway Turbo-protocol.

Kijk wat je wilt, waar je wilt

Je favoriete serie op Netflix die in Nederland niet beschikbaar is? Of een sportwedstrijd die in het buitenland achter een betaalmuur zit? Met ExpressVPN verplaats je in één klik je digitale locatie – legaal, veilig en probleemloos.

De dienst heeft servers in 105 landen en werkt op tot 14 apparaten tegelijk. Van smartphone tot laptop, van smart-tv tot gameconsole. Met de eigen Aircove VPN-router is zelfs je hele huishouden beschermd. Aansluiten en klaar.

Meer dan een VPN

ExpressVPN is intussen veel meer dan alleen een VPN. De Advanced Protection-functie blokkeert advertenties, trackers en schadelijke websites. De ingebouwde Keys Password Manager bewaart je inloggegevens en creditcards veilig.

Daarbovenop heeft ExpressVPN inmiddels 23 onafhankelijke privacy-audits doorstaan – allemaal met goed resultaat. Geen loze marketingpraat, maar bewezen veiligheid.

Veilig zonder gezeur

ExpressVPN is topklasse, maar dankzij hun nieuwe prijsmodel ook eindelijk betaalbaar. Alle abonnementen vallen onder een 30 dagen niet-goed-geld-teruggarantie. Bevalt het niet? Dan krijg je gewoon je geld terug. Geen kleine lettertjes, geen gedoe.

De meeste Black Friday-aankopen verdwijnen binnen een jaar in de kast. Deze niet. Met ExpressVPN investeer je in je privacy, veiligheid en vrijheid online – en dat is in 2025 meer waard dan ooit.