Denk wil vanuit progressieve coalitie racisme en armoede bestrijden

Denk-lijsttrekker Stephan van Baarle heeft in gesprek met verkenner Wouter Koolmees laten weten dat zijn partij bereid is om mee te regeren.

Denk wil meeregeren in progressieve coalitie

Denk-lijsttrekker Stephan van Baarle was donderdagmorgen als eerste aan de beurt om met verkenner Wouter Koolmees in gesprek te gaan. Van Baarle gaf aan dat Denk bereid is om mee te regeren in een 'zo progressief mogelijke coalitie van partijen'.

Deze coalitie moet volgens hem aan de slag met het tegengaan van discriminatie, racisme en moslimhaat. Opkomen voor de rechten van Palestijnen is op internationaal gebied het belangrijkste voor Denk.

Van Baarle denkt dat een dergelijke coalitie mogelijk is, maar geeft wel aan dat er veel partijen voor nodig zijn. Hij wees tevens op de bestuurservaring van zijn partij, die al deel uitmaakt van de colleges van burgemeester en wethouders in Rotterdam en Den Haag.

ChristenUnie wil in oppositie

Na Denk was het de beurt aan Mirjam Bikker (CU) en Jimmy Dijk (SP). Bikker liet aan Koolmees weten dat haar partij in de Tweede Kamer gaat zitten, en niet in een coalitie zal stappen. Het is volgens haar niet aan de ChristenUnie om met slechts drie zetels 'nu een rol te pakken'. Wel benadrukte ze dat haar partij altijd constructief zal zijn en riep ze de grotere partijen op om vaart te maken met de formatie.

SP ziet ook geen mandaat om te regeren

Jimmy Dijk van de SP stelt zich hetzelfde op als Bikker. Volgens hem zou het niet reëel zijn om te denken dat er een beroep op zijn partij wordt gedaan. Regeren zit er voor de SP dus niet in. Een coalitie van D66, VVD, CDA, en JA21 ziet Dijk niet zitten. Hij wil niet als vijfde partij in die coalitie stappen, waardoor de vier genoemde partijen nog steeds geen meerderheid vormen. Ook over een bredere coalitie waar GroenLinks-PvdA onderdeel van zou zijn liet Dijk zich weinig enthousiast uit. Deze optie zou als het aan hem ligt nog steeds te rechts zijn.