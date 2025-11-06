Esther Ouwehand kritisch: 'VVD geeft antidemocratische krachten de ruimte'

Donderdagmiddag was het de beurt aan Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren om aan te schuiven bij verkenner Wouter Koolmees.

Ouwehand kritisch op de rol van VVD

Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand wees verkenner Koolmees erop dat de VVD grote problemen veroorzaakt. Volgens haar geeft de VVD 'antidemocratische krachten de ruimte'. Ouwehand stelt dat de problemen in Nederland onder kabinet-Schoof alleen maar groter zijn geworden. 'De haat is toegenomen, mensen zijn opgehitst, er is meer geweld,' aldus Ouwehand. De VVD heeft hier volgens haar aan meegewerkt door met de 'antidemocratische krachten' samen te werken.

Ouwehand is van mening dat de VVD bij 'zichzelf te rade' moet gaan en 'veel huiswerk' heeft te doen. Het is voor haar minder belangrijk wie een coalitie vormen, maar vooral van belang om eerst 'het probleem helder op tafel te hebben'. Ouwehand heeft zich tot dusverre nog niet uitgelaten over de toekomstige rol van de Partij voor de Dieren.

Een lastige formatie

Het was al duidelijk dat het formatieproces lastig zou gaan verlopen. Donderdag spreekt verkenner Koolmees nog met Jan Struijs (50Plus), Laurens Dassen (Volt) en Lidewij de Vos (FVD). Tot dusverre gaven de BBB, ChristenUnie en SP aan dat ze de komende vier jaar in de oppositie willen doorbrengen. Van de 'kleinere partijen' gaf Denk als enige aan bereid te zijn om wel mee te regeren.

Chris Stoffer (SGP) liet weten dat zijn partij vooral op medische en ethische kwesties te ver van D66 staat. De SGP wil dan ook niet met de partij van Jetten regeren. Ook tot gedoogsteun is Stoffer niet bereid. Net als Joost Eerdmans (JA21) riep hij op om de PVV niet uit te sluiten voordat er inhoudelijke gesprekken zijn gevoerd. De rest van de beoogde coalitie, VVD, CDA en D66, blijven de partij van Wilders echter uitsluiten. Wilders wees de afgelopen dagen via X en in de media veelvuldig op het feit dat zijn partij het op een na grootste mandaat heeft en niet uitgesloten dient te worden.