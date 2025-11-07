Wat kan Elon Musk kopen met zijn megabonus van 1000 miljard?

Elon Musk krijgt een megabonus van 1000 miljard dollar (860 miljard euro) als hij binnen 10 jaar bepaalde doelstellingen haalt met het bedrijf.

Grootste bonus ooit voor een CEO

Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Texas stemde ruim driekwart van de aandeelhouders vóór het historische beloningsplan voor Elon Musk. Het pakket kan oplopen tot 1 biljoen dollar (1000 miljard dollar, ongeveer 860 miljard euro) en is volledig prestatiegebonden.

Musk ontvangt zijn aandelen in twaalf delen, telkens als Tesla enorme mijlpalen bereikt; zoals een beurswaarde van 8,5 biljoen dollar, de productie van 20 miljoen auto’s per jaar, en de lancering van 1 miljoen robotaxi’s. Het plan is bedoeld om Musk te motiveren om Tesla’s groei te versnellen en het bedrijf verder te transformeren van een autobouwer naar een AI- en robotica-gigant.

Verdeelde meningen onder aandeelhouders

Hoewel het voorstel is goedgekeurd, blijft de bonus omstreden. Grote investeerders, waaronder het Noorse staatsinvesteringsfonds, stemden tegen en noemden de beloning 'buitensporig en risicovol'. Toch waarschuwde Tesla-voorzitster Robyn Denholm eerder dat Musk zou kunnen vertrekken als het pakket niet werd aangenomen. Dit is een scenario dat veel aandeelhouders niet wilden riskeren. Voorstanders zien de deal juist als een manier om Musk aan boord te houden en de langetermijnwaarde van Tesla te vergroten.

Wat kan Musk kopen met 1000 miljard?

Het bedrag van 1000 miljard dollar is zo astronomisch hoog dat het lastig is om een voorstelling te maken van de mogelijkheden. CNN maakte enkele berekeningen. Als je 40 dollar per seconde besteedt, zou je er 289 dagen over doen om een miljard dollar te besteden. Als je hetzelfde doet met 1000 miljard, dan zou je er maar liefst 792,5 jaar over doen.

Brian Niccol, de baas van Starbucks, verdient 100 miljoen per jaar. De beloning van Musk zou genoeg zijn om hem 10,000 jaar lang dat bedrag uit te betalen. Er is nog een verbazingwekkende statistiek. Het in Nederland gebouwde superjacht Koru van Jeff Bezos kostte 500 miljoen dollar. Musk zou van zijn bonus 2000 van dit soort megajachten kunnen kopen.

Investeren in sport?

In 2022 kocht de Amerikaanse miljardair Todd Boehly de Engelse voetbalclub Chelsea voor 5,25 miljard dollar. Chelsea is een van de bekendste en grootste clubs ter wereld, en daarmee dus ook een van de duurdere. Musk zou de club 190 keer kunnen kopen als hij zijn bonus weet binnen te slepen.

De totale marktwaarde van alle Chelsea-spelers is momenteel ongeveer 1,3 miljard dollar. Dit betekent dat Musk de huidige selectie 769 keer kan kopen. Sterspeler Cole Palmer heeft een marktwaarde van 138,5 miljoen dollar. Musk zou hem 7220 keer kunnen kopen als hij besluit om de voetbalwereld binnen te treden.