Jan Roos over nieuwe liefde Renze Klamer: 'Kunnen we dit kind een starf*ckertje noemen?'

Niet het gesukkel met de tegenvallende talkshow RTL Tonight is onderwerp van het nieuws, als wel het liefdeleven van host Renze Klamer (36), die er een 22-jarig chickie op nahoudt...

Waarom is het liefdesleven van Renze Klamer plotseling nieuws?

Heel showbizz-Nederland praat erover: Renze Klamer heeft een nieuwe liefde en dat is niet zomaar iemand. De RTL-presentator is gevallen voor de 22-jarige studente Hannah Ebbing, een frisse verschijning die plots midden in de spotlights staat. De vonk sloeg volgens ingewijden al een tijdje geleden over, maar pas nu wordt het publiekelijk zichtbaar. En dat zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen, want het leeftijdsverschil van veertien jaar is voer voor roddelrubrieken én sociale media.

Terwijl iedereen zich afvraagt hoe serieus het is, lijkt Klamer – gescheiden van zangeres Pearl Jozefzoon – zelf vooral klaar met het geklets. Hij heeft zijn Instagram-account verwijderd, naar verluidt omdat hij geen zin meer heeft om bij elk bericht te lezen wat men van zijn liefdesleven vindt.

Er zijn ook andere inzichten waarom Klamer geen sociale media meer heeft...

Volgens mediacriticus Victor Vlam is het geen toeval dat Renze Klamer zijn Instagram verwijderde: een foto daar leidde tot speculaties over zijn nieuwe vriendin. Vlam noemt dat ‘onhandig’, omdat het zijn geloofwaardigheid als journalist schaadt. ‘Hij heeft onbedoeld zijn eigen liefdesleven de roddelbladen in geholpen,’ zegt Vlam. ‘Dat leidt af van de inhoud en tast zijn gezag aan.’

Het betreffende meiske blijkt geen onbekende in showbizzland. Is zij nou een heuse starfucker? Dat lijkt er wel op. Het ziet ernaar uit dat ze het heel interessant vindt om aan de zijde van een BN’er te worden gezien. En met haar knappe koppie lukt haar dat vrij eenvoudig, zo blijkt. Eerder lag ze al met de beentjes wijd in het bedje van Roddelpraat-presentator Dennis Schouten, tegenwoordig kriebelt het baardje van Klamer tussen haar dijtjes.

‘Met zijn talkshow RTL Tonight wil het nog niet lukken, maar in de liefde heeft Renze Klamer wél succes’

Wat vindt Renze Klamer van zichzelf?

‘Ik wist altijd wel dat ik nieuwsgierig en kritisch was.’

Wat vinden wij van Renze Klamer?

In de liefde heeft zijn nieuwsgierige aard het van zijn kritische kant gewonnen.

Wat vinden anderen van Renze Klamer?

Tina Nijkamp- kijkcijferexpert

‘Ik vind hem een ontzettend leuke en getalenteerde presentator die zich onderscheidt van de rest. Hij is jonger dan de gemiddelde talkshowhost, goed ingevoerd, leest zich altijd uitgebreid in en stelt sterke vragen. Niet voor niets was hij vorig jaar nog genomineerd voor de Sonja Barend Award met zijn interview met Omtzigt. Wat ik vooral waardeer, is dat hij zijn werk serieus neemt. Als hij zijn talkshow doet, dan zit hij daar volledig in. Hij doet het niet zomaar even tussendoor en dat zie je. Ik hou van mensen die iets echt serieus nemen en dat heeft hij absoluut.

Er werd laatst wat geschreven over een vermeende relatie met een jongedame en dat hij daarom zijn Instagram zou hebben verwijderd. Ik geloof daar helemaal niets van. Dat soort roddels hebben geen enkele invloed op hoe serieus iemand wordt genomen. Kijkcijfers hangen af van line-ups, onderwerpen en voorbereiding, niet van een liefdesleven. Ik denk eerlijk gezegd dat hij zijn Instagram heeft verwijderd omdat hij geen zin heeft om steeds geconfronteerd te worden met al die negatieve meningen over RTL Tonight. Dat snap ik heel goed. Ik zie hem vooral als iemand die zijn vak serieus neemt en daar nog lang niet klaar mee is.’

Dennis Schouten- presentator Roddelpraat

‘We hadden geen relatie, ik zou haar meer als een scharrel omschrijven. Zo’n vier jaar geleden kwamen we via Instagram met elkaar in contact. Zij woonde destijds in Lochem in de Achterhoek en ik in Almere. Hannah is toen enkele keren bij mij geweest, dat waren leuke avonden. Maar het is niets geworden tussen ons. Zij wist in welke kroeg ik daar weleens uitging. Toen ik daar in die periode op een zaterdagavond was, kwam zij er ook opeens opdagen.

Ik dacht: huh, wat doet zij hier? Ik vond het nóg vreemder dat ze me niet even kwam begroeten. Toen ik naar haar toeliep, deed ze alsof het toeval was dat we elkaar daar tegenkwamen. Ik dacht: hier klopt niets van. Ik vatte haar aanwezigheid op als controlerend gedrag. Zij merkte ook dat ik daar niet van gediend was. Niet dat ik kwaad werd, maar ik vond het gewoon niet leuk. Na die bewuste avond is ons contact geëindigd.’

Jan Roos- presentator Roddelpraat

‘Kunnen we dit kind een starfuckertje noemen? Dat is een beetje lastig, want als je begint met Dennis Schouten en je eindigt met deze kwezel, dan gaat de lijn nou niet echt recht omhoog. Wat ik heb gehoord van mijn compagnon is dat het meisje wel heel graag wil en bijzonder goed is in orale dienstverlening. Nou ja, dat is toch ook een talent, laten we wel wezen. Dus Renze heeft het maar mooi getroffen met zo’n lekker jong pijpertje.’

Harry Mens- talkshowhost

‘Renze wíé? Ik ken die man helemaal niet joh, wie is dat dan? RTL Tonight? Dat kijk ik nooit. Ik heb geen beeld bij deze man. Weet je wat het is? Ik sta ’s morgens om vijf uur op en ga ’s avonds tussen acht en half negen naar bed. En dan zie ik hem dus niet. Maar ook al ken ik hem niet, het fenomeen dat een talkshowpresentator wordt bekritiseerd vanwege een stuk jongere vriendin, is mij wel bekend.

Zelf ben ik 78 en mijn vriendin Selma is veertig jaar jonger. Je denkt toch niet dat ik me er een reet van aantrek, wat mensen vinden? Ze zoeken het maar uit! Ieder voor zich. Ik ben überhaupt immuun voor alle kritiek en commentaar die ik krijg. Ik heb geen LinkedIn, geen Facebook en geen Instagram. Ik heb helemaal niks van die flauwekul, bewust niet. Dus ik heb er persoonlijk ook helemaal geen last van. Ik vind het allemaal prima wat anderen zeggen en vinden.’