Tina Nijkamp over Renze Klamer: 'Ik hou van mensen die iets echt serieus nemen en dat heeft hij absoluut'

Niet het gesukkel met de tegenvallende talkshow RTL Tonight is onderwerp van het nieuws, als wel het liefdeleven van host Renze Klamer (36).

Waarom is het liefdesleven van Renze Klamer plotseling nieuws?

Heel showbizz-Nederland praat erover: Renze Klamer heeft een nieuwe liefde en dat is niet zomaar iemand. De RTL-presentator is gevallen voor de 22-jarige studente Hannah Ebbing, een frisse verschijning die plots midden in de spotlights staat. De vonk sloeg volgens ingewijden al een tijdje geleden over, maar pas nu wordt het publiekelijk zichtbaar. En dat zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen, want het leeftijdsverschil van veertien jaar is voer voor roddelrubrieken én sociale media.

Terwijl iedereen zich afvraagt hoe serieus het is, lijkt Klamer – gescheiden van zangeres Pearl Jozefzoon – zelf vooral klaar met het geklets. Hij heeft zijn Instagram-account verwijderd, naar verluidt omdat hij geen zin meer heeft om bij elk bericht te lezen wat men van zijn liefdesleven vindt.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Er zijn ook andere inzichten waarom Klamer geen sociale media meer heeft...

Volgens mediacriticus Victor Vlam is het geen toeval dat Renze Klamer zijn Instagram verwijderde: een foto daar leidde tot speculaties over zijn nieuwe vriendin. Vlam noemt dat ‘onhandig’, omdat het zijn geloofwaardigheid als journalist schaadt. ‘Hij heeft onbedoeld zijn eigen liefdesleven de roddelbladen in geholpen,’ zegt Vlam. ‘Dat leidt af van de inhoud en tast zijn gezag aan.’

‘Met zijn talkshow RTL Tonight wil het nog niet lukken, maar in de liefde heeft Renze Klamer wél succes’

Wat vindt Renze Klamer van zichzelf?

‘Ik wist altijd wel dat ik nieuwsgierig en kritisch was.’

Wat vinden wij van Renze Klamer?

In de liefde heeft zijn nieuwsgierige aard het van zijn kritische kant gewonnen.

Wat vinden anderen van Renze Klamer?

Tina Nijkamp- kijkcijferexpert

‘Ik vind hem een ontzettend leuke en getalenteerde presentator die zich onderscheidt van de rest. Hij is jonger dan de gemiddelde talkshowhost, goed ingevoerd, leest zich altijd uitgebreid in en stelt sterke vragen. Niet voor niets was hij vorig jaar nog genomineerd voor de Sonja Barend Award met zijn interview met Omtzigt. Wat ik vooral waardeer, is dat hij zijn werk serieus neemt. Als hij zijn talkshow doet, dan zit hij daar volledig in. Hij doet het niet zomaar even tussendoor en dat zie je. Ik hou van mensen die iets echt serieus nemen en dat heeft hij absoluut.

Er werd laatst wat geschreven over een vermeende relatie met een jongedame en dat hij daarom zijn Instagram zou hebben verwijderd. Ik geloof daar helemaal niets van. Dat soort roddels hebben geen enkele invloed op hoe serieus iemand wordt genomen. Kijkcijfers hangen af van line-ups, onderwerpen en voorbereiding, niet van een liefdesleven. Ik denk eerlijk gezegd dat hij zijn Instagram heeft verwijderd omdat hij geen zin heeft om steeds geconfronteerd te worden met al die negatieve meningen over RTL Tonight. Dat snap ik heel goed. Ik zie hem vooral als iemand die zijn vak serieus neemt en daar nog lang niet klaar mee is.’

Harry Mens- talkshowhost

‘Renze wíé? Ik ken die man helemaal niet joh, wie is dat dan? RTL Tonight? Dat kijk ik nooit. Ik heb geen beeld bij deze man. Weet je wat het is? Ik sta ’s morgens om vijf uur op en ga ’s avonds tussen acht en half negen naar bed. En dan zie ik hem dus niet. Maar ook al ken ik hem niet, het fenomeen dat een talkshowpresentator wordt bekritiseerd vanwege een stuk jongere vriendin, is mij wel bekend.

Zelf ben ik 78 en mijn vriendin Selma is veertig jaar jonger. Je denkt toch niet dat ik me er een reet van aantrek, wat mensen vinden? Ze zoeken het maar uit! Ieder voor zich. Ik ben überhaupt immuun voor alle kritiek en commentaar die ik krijg. Ik heb geen LinkedIn, geen Facebook en geen Instagram. Ik heb helemaal niks van die flauwekul, bewust niet. Dus ik heb er persoonlijk ook helemaal geen last van. Ik vind het allemaal prima wat anderen zeggen en vinden.’