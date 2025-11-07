Kiesraad stelt overwinning D66 vast, fraude-aantijgingen Wilders gepareerd

D66 is de duidelijke winnaar

De officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is vastgesteld door de Kiesraad tijdens een openbare zitting. D66 kwam als winnaar uit de bus: zij behaalde 29.668 stemmen meer dan PVV. Hiermee is de partij van Rob Jetten formeel de grootste partij geworden. Hoewel het verschil iets groter is dan eerder verwacht, heeft dit geen invloed op de zetelverdeling.

Zetels en samenstelling

Ondanks het stemverschil eindigen D66 en PVV met hetzelfde aantal zetels: beide partijen krijgen 26 zetels in de Tweede Kamer. De overige grote partijen volgen: VVD krijgt 22 zetels, GroenLinks–PvdA 20 zetels en CDA 18 zetels. Opvallend is dat vijf vrouwen door middel van voorkeurstemmen in de Tweede Kamer zijn gekozen: voor GroenLinks–PvdA zijn dat Fatihya Abdi, Mikal Tseggai, Lisa Vliegenthart en Barbara Kathmann, en voor D66 is dit Marieke Vellinga-Beemsterboer.

Betrouwbaarheid van de uitslag en kritiek van Wilders

De voorzitter van de Kiesraad, Wim Kuijken, benadrukte dat de uitslag betrouwbaar is en dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd die de uitkomst in twijfel trekken. Wel wees hij erop dat het tellen mensenwerk blijft. Er zijn fouten gemaakt, maar het aantal is aanzienlijk gedaald, van ruim 14.000 in 2021 naar 7.766 bij deze verkiezingen. De Kiesraad concludeerde dat het proces adequaat is verlopen en dat de vaststelling van de uitslag conform de regels is verlopen.

Er kwam forse kritiek op de eerdere uitlatingen van PVV-leider Geert Wilders. Hij deelde via X berichten waarin gesuggereerd werd dat in onder andere Zaanstad en Maastricht met stemmen zou zijn gesjoemeld, zonder concreet bewijs te leveren. Experts noemden deze uitspraken ‘tegen het antidemocratische aan’ en waarschuwden dat ze het vertrouwen in het stemproces kunnen ondermijnen.

Beide gemeenten ontkenden dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden, en de Kiesraad bevestigde dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op fraude. De Kiesraad benadrukte dat zorgvuldigheid en transparantie essentieel blijven.