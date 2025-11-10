Geert Wilders pakt NOS aan over BBC-artikel: 'Het was bewust valse manipulatie'

NOS-artikel over opstappen BBC-top

De NOS berichtte over het opstappen van de BBC-top na een schandaal over een Trump-documentaire. In de aflevering, getiteld A Second Chance?, werden twee uitspraken van Trump samengevoegd tot één fragment: 'We gaan naar het Capitool' en 'We gaan vechten als de duivel'. In werkelijkheid zat er ongeveer vijftig minuten tussen die uitspraken. De montage wekte echter de indruk dat Trump zijn aanhangers rechtstreeks opriep tot geweld.

Toen een interne memo hierover uitlekte, ontstond grote ophef. De BBC erkende fouten in de productie en stelde dat de druk op de organisatie, mede door politieke kritiek en zorgen over haar onafhankelijkheid, te groot was geworden. Uiteindelijk besloot de top van de omroep op te stappen om het vertrouwen in de BBC te herstellen.

Wilders ontevreden over titel NOS-artikel

Volgens Geert Wilders moet de NOS zich schamen voor de berichtgeving over het opstappen van de BBC-top. Hij liet dit blijken via X. 'Schaam je NOS. Het waren geen fouten maar bewust valse manipulatie en fake news'. De titel van het NOS-artikel is 'BBC-top opgestapt vanwege fouten in documentaire over Trump'. Wilders refereerde in zijn kritiek naar het feit dat er geen 'fouten' zijn gemaakt, maar dat er sprake was van bewuste manipulatie van de werkelijkheid.

De huidige titel op de NOS-website is momenteel 'BBC-top opgestapt vanwege controverse over documentaire over Trump'. De documentaire was gemaakt door de zelfstandige productiemaatschappij October Films Ltd, in opdracht van de BBC.

Wilders ontmoette Trump in juni

In juni sprak Wilders met Trump tijdens de NAVO-top in Den Haag. Het is uitzonderlijk dat oppositieleden tijdens een internationale top met buitenlandse regeringsleiders spreken. Wilders bleek uitgenodigd door de Amerikaanse ambassade.

Ambassadeleden vroegen hem tijdens een eerdere bespreking of Wilders Trump al eens had ontmoet. Wilders gaf aan dat ze elkaar nog niet gesproken hadden, maar dat hij dat graag wilde. Zo geschiedde, hij sprak Trump in de Amerikaanse zone van de NAVO-top en maakte indruk op de Amerikaanse president: 'Het leek me een heel aardige kerel', zei Trump over de PVV-leider.