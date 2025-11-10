Hij sprong uit een rijdende trein om Poetin te ontvluchten

De 21-jarige Russische deserteur Daniil Moechametov sprong in Litouwen uit een trein om aan dienstplicht te ontkomen. Zijn verhaal legt de angst van jonge Russen bloot.

Een sprong voor zijn leven

De 21-jarige Daniil Moechametov is één van de vele jonge Russen die weigeren te vechten in de oorlog tegen Oekraïne. Zijn vlucht begon met een onvoorstelbare daad: hij sprong uit een rijdende trein om te ontsnappen aan de dienstplicht. Het is een verhaal dat symbool staat voor een generatie die gevangen zit tussen angst, plicht en overleven.

In maart ontving Moechametov een oproep voor de verplichte militaire dienst. Hij wist dat weigeren geen optie was; wie niet vecht, riskeert gevangenisstraf of erger. Omdat hij vanwege de oproep tot verplichte dienst niet meer internationaal mocht reizen, besloot hij te vluchten via een omweg. Hij nam vanuit het West-Russische Smolensk de trein naar de Russische enclave Kaliningrad, aan de Oostzee. Deze trein rijdt via Belarus en EU-land Litouwen, maar stopt niet binnen de Europese Unie.

'Ik hoopte alleen dat ik niet zou sterven,' vertelt hij. Terwijl de trein met 40 tot 45 kilometer per uur reed, sprong hij in het donker uit de wagon. De sprong markeerde het begin van een grootscheepse klopjacht: drones, politie, helikopters en grenswachten kamden de omgeving uit. Toch wist hij te ontkomen. Via Letland en Estland bereikte hij door te liften en taxi's te nemen uiteindelijk de ferry naar Finland, waar hij asiel aanvroeg.

Moechametov vlucht voor Poetin, maar vindt geen rust

Eenmaal in Europa ontdekte Moechametov dat vrijheid een rekbaar begrip is. Zijn asielaanvraag in Finland werd afgewezen, omdat hij via een andere EU-staat was binnengekomen. Nu loopt er in Litouwen een onderzoek: de Litouwse procureur-generaal beschouwt hem zelfs als verdachte, vanwege zijn illegale grensoversteek.

Terugkeren naar Rusland is voor hem geen optie. Daar riskeert hij vervolging wegens dienstontduiking én omdat hij openlijk sprak met buitenlandse media zoals Radio Free Europe/Radio Liberty, dat sinds de invasie van Oekraïne in Rusland is bestempeld als 'ongewenste organisatie'.

Mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International waarschuwen ondertussen dat de Baltische staten strenger worden. Russische en Wit-Russische asielzoekers krijgen steeds vaker afwijzingen, vaak onder het mom van nationale veiligheid. In Litouwen krijgen veel Russen en Wit-Russen geen asiel, visum, verlenging van hun verblijfsvergunning of behoud van hun Litouwse staatsburgerschap. Dit gebeurde in 2023 onder andere op basis van een vragenlijst over de visie die respondenten hadden op Russische agressie in Oekraïne.

Vluchtelingen van Poetin: Europa’s morele dilemma

Het verhaal van Moechametov is meer dan een persoonlijke tragedie. Het toont de groeiende druk op jonge Russen die niet willen vechten in een oorlog die ze verafschuwen. Sinds de grootschalige invasie van Oekraïne in 2022 zijn duizenden dienstplichtigen op de vlucht geslagen. Velen proberen via de Baltische staten of Finland Europa te bereiken.

Voor Europese landen vormt dat een groeiend dilemma: moeten ze Russische deserteurs bescherming bieden, of vormen ze juist een veiligheidsrisico? De asielwetgeving wringt met morele overtuigingen, terwijl de oorlog voortduurt.

De sprong van Daniil Moechametov uit die trein is daarom meer dan een daad van wanhoop. Het is een symbool van een generatie die gevangen zit tussen oorlog en vrijheid, tussen Poetin en de Europese belofte van mensenrechten.