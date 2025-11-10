Albert Heijn België onder vuur om stunt ‘2+5 gratis’-actie

De spectaculaire kortingsactie van Albert Heijn lokt zoveel klanten dat minister Rob Beenders een officieel onderzoek naar de supermarktketen laat uitvoeren.

Onderzoek naar mogelijke lokvogelpraktijken

De Belgische federale minister van Consumentenbescherming Rob Beenders heeft de Economische Inspectie opdracht gegeven om de stuntpromotie van Albert Heijn te onderzoeken. De supermarktketen bood recent een opvallende '2+5 gratis'-actie aan. Klanten kregen zeven producten voor de prijs van twee. De actie leidde tot massale toeloop en lege winkelrekken.

Beenders vreest dat de promotie mogelijk in strijd is met regels rond eerlijke kortingen en consumentenrechten. Hij wil laten nagaan of er sprake is van lokvogelpraktijken. Hierbij worden klanten naar de winkel gelokt met promoties die niet voor iedereen beschikbaar zijn. Winkels zijn in België wettelijk verplicht om een 'redelijk aantal' producten in voorraad te hebben wanneer ze kortingen aankondigen.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

De minister benadrukt dat hij promoties op zich toejuicht, maar dat 'niet elke consument recht kreeg op de korting en sommige cadeaucheques zelfs werden geweigerd'. Daarom start de inspectie een vooronderzoek om te controleren of Albert Heijn de wettelijke voorschriften volgde.

Albert Heijn verdedigt zich

Volgens woordvoerder Ann Maes heeft Albert Heijn de actie georganiseerd 'volgens de geldende regels'. De keten zegt dat ze grote hoeveelheden had ingekocht, maar dat de media-aandacht de vraag onverwacht deed exploderen. Vooral wasmiddel en vaatwascapsules waren razendsnel uitverkocht.

Albert Heijn kon 14 van de 16 promotieproducten bijbestellen, maar bij twee was dit niet meer mogelijk. De keten benadrukt dat de voorraad sterk varieerde per winkel en dat sommige filialen wel voldoende producten hadden.

Kritiek op stuntpromoties

De federatie van zelfstandige supermarkten Buurtsuper.be uit stevige kritiek op de stunt. Directeur Luc Ardies stelt dat zulke extreme promoties 'voor niemand goed zijn, ook niet voor de consument'. Volgens hem betalen leveranciers uiteindelijk de prijs, wat kan leiden tot verlies aan productkwaliteit.

Ardies pleit voor duidelijkere wetgeving, naar Frans voorbeeld, waar kortingen wettelijk beperkt zijn tot maximaal 34 procent. Zo’n regel zou volgens hem zowel producenten als consumenten beschermen tegen onhoudbare prijsstunts.