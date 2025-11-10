Voormalig jihadist leidt Syrië naar diplomatieke doorbraak met Washington

Van slagveld tot diplomatiek toneel

Ahmad al-Sharaa, die zichzelf in januari 2025 tot president uitriep, is de eerste Syrische leider ooit die de Amerikaanse president op Amerikaanse bodem ontmoet. Ooit vocht hij als islamistische opstandeling tegen Amerikaanse troepen in Irak, maar na zijn aankomst speelde hij zelfs basketbal met Amerikaanse militaire kopstukken. Het is voor Al-Sharaa zijn tweede bezoek aan de Verenigde Staten. Eerder dit jaar was hij aanwezig op de VN-top in New York.

Zijn opmars begon toen hij in 2011 in Syrië een aan Al-Qaida-gelieerde rebellengroep oprichtte. Na jaren van burgeroorlog bracht hij in 2024 met een bliksemaanval een einde aan de heerschappij van Bashar al-Assad en diens familie. Assad vluchtte daarop naar Rusland, waar hij asiel heeft gekregen van Vladimir Poetin.

De zoektocht naar erkenning

Tijdens zijn ontmoeting met president Donald Trump probeert Al-Sharaa de resterende Amerikaanse sancties tegen Damascus te laten opheffen. Ook wil hij dat Washington Israël onder druk zet om aanvallen op Syrisch grondgebied te staken.

Zijn diplomatieke offensief, inmiddels twintig buitenlandse reizen omvattend, heeft als doel Syrië’s isolement te beëindigen en het land economisch te herstellen na decennia van oorlog en afhankelijkheid van Rusland en Iran. Sommige van de Amerikaanse sancties tegen Syrië kunnen louter opgeheven worden met goedkeuring van het Congres.

Balanceren tussen grootmachten

Hoewel Al-Sharaa toenadering zoekt tot het Westen, blijft hij behoedzaam tegenover Moskou. In oktober sprak hij nog met Vladimir Poetin in het Kremlin. Rusland behoudt zijn militaire basis in Syrië, een symbool van zijn blijvende invloed.

Westerse analisten noemen de Amerikaanse gok op toenadering tot de voormalige jihadist risicovol, maar erkennen ook dat alternatieven voor samenwerking in de regio ontbreken. Libanon is volgens hen instabiel en Irak wordt geteisterd door pro-Iraanse milities. Al-Sharaa vaart intussen een pragmatische koers: Syrië zal zich niet volledig aan één machtsblok verbinden, maar zoekt een evenwicht in een verdeelde wereld.