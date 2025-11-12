Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 46e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Interview met tattookoning Henk Schiffmacher

De beroemdste tatoeëerder van Nederland is de pensioengerechtigde leeftijd allang gepasseerd, maar van stoppen wil hij niets weten. Henk Schiffmacher (73) wandelt elke dag naar zijn tattooshop (vijfduizend stappen), heeft net een kinderboek uitgebracht en exposeert in zowel het Drents Museum als Forum Groningen. ‘Als ik de hele dag thuiszit, maak ik mijn vrouw gek. Ik bemoei me met alles.

De jacht op de Chapito's

Op 13 november staat er in Chicago een eerste zitting gepland tegen Joaquín Guzmán López, een van de vijf zonen van drugslegende El Chapo. Daar wordt met spanning naar uitgekeken, want hij verraadde vorig jaar de mythische drugsbaas El Mayo. ‘Het was een plottwist, perfect voor Netflix.’

De logica van de maffia

Stap voor stap glijden de Verenigde Staten af richting autocratie. Niet door een staatsgreep, maar met oude wetten, executive orders en soldaten in eigen steden. Een kijkje achter de schermen van een natie in verval met aan het hoofd een pyromaan die zich voordoet als brandweerman.

Crack is back

Als we de krantenkoppen moeten geloven gaat ons land gebukt onder een nieuwe crisis: crack, ofwel rookbare cocaïne. Maar is dat ook echt zo?Nieuwe Revu ging op onderzoek uit in het hol van de leeuw: Amsterdam-Oost. ‘Drugs? Hier? Je zit helemaal verkeerd, vriend.

Mannen in de knoop

Mannen van middelbare leeftijd scoren het hoogst als het gaat om zelfdoding. Dat was al zo tien jaar terug toen drie bekende schrijvers een einde aan hun leven maakten en dat is nog zo.

Hoe komt dat? Omdat mannen hebben geleerd anderen niet met persoonlijke ellende op te zadelen? Omdat ze niet naar een therapeut willen? Nabestaande Babette: ‘Mijn broer verwaarloosde niemand. Met uitzondering van zichzelf.’