28,5 miljoen euro vergokt op Nederlandse verkiezingen via illegaal cryptoplatform Polymarket

Duizenden Nederlanders zetten via cryptoplatform Polymarket samen 28,5 miljoen euro in op de verkiezingen, een gevaarlijke en verboden trend.

Tienduizenden inzetten op verkiezingen

Op het Amerikaanse platform Polymarket worden honderden miljoenen dollars ingezet op politieke gebeurtenissen, ook rond de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen 2025. Alleen al vanuit Nederland ging het om ruim 28,5 miljoen euro. Duizenden gebruikers waagden zich aan weddenschappen over de grootste partij of de toekomstige premier.

De Kansspelautoriteit spreekt van 'zorgwekkende' bedragen en mogelijk grootschalige overtredingen van de wet. Polymarket is een Amerikaans bedrijf dat ook steeds populairder wordt in Europa. Donald Trump Jr. zit sinds afgelopen zomer in de adviesraad van het bedrijf.

Waarom dit platform problematisch is

Polymarket is een zogenoemde 'prediction market', waar deelnemers met cryptovaluta gokken op maatschappelijke en politieke uitkomsten. In Nederland zijn zulke weddenschappen verboden: alleen erkende sportweddenschappen zijn toegestaan. Polymarket heeft geen Nederlandse vergunning, waardoor spelers geen enkele bescherming hebben.

Experts waarschuwen bovendien dat politieke gokmarkten kunnen worden misbruikt om publieke opinie te beïnvloeden of verkiezingsuitslagen te manipuleren. Zelfs als het bedrijf een vergunning in Nederland zou hebben zou het geen weddenschappen over politiek mogen aanbieden.

Toezicht en gevolgen

De Kansspelautoriteit onderzoekt mogelijke stappen tegen Polymarket en andere vergelijkbare platforms. In verschillende landen is de site inmiddels op de zwarte lijst gezet. Nederlandse spelers lopen risico op boetes, verlies van inleg en strafrechtelijke vervolging.

In Nederland bestaat er geen zwarte lijst voor gokbedrijven. In België is het bedrijf wel op een dergelijke lijst geplaatst. De toezichthouder benadrukt dat deelname aan goksites zonder vergunningen niet alleen financieel onverstandig is, maar ook bijdraagt aan het ondermijnen van een eerlijk democratisch proces.