Radicaal-rechtse minister Ben-Gvir viert doodstrafwet met baklava in parlement

Het voorstel van Ben-Gvir om de doodstraf in Israël te verruimen werd aangenomen door de Knesset. Hij vierde het door baklava uit te delen.

Doodstraf voor terroristen

De Knesset stemde maandag in met een wetsvoorstel dat de doodstraf uitbreidt voor veroordeelde 'terroristen' en personen schuldig aan nationalistisch gemotiveerde moord. Het voorstel van de radicaal-rechtse minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir werd aangenomen met 39 stemmen tegen 16. Hij stelde dat de wet 'substantiële afschrikking' zal creëren en dreigde uit de coalitie te stappen als er geen stemming kwam. Nadat het voorstel werd aangenomen stond Ben-Gvir op om baklava uit te delen in het parlement, totdat de bodes de schaal van hem afpakten.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Premier Benjamin Netanyahu had zich eerder tegen het plan uitgesproken. Hij vreesde voor vergeldingsacties tegen Israëlische gijzelaars in Gaza. Na de recente wapenstilstand wijzigde hij echter zijn standpunt. Israël kent momenteel alleen de doodstraf in uitzonderlijke gevallen, zoals verraad of nazi-misdaden. Dit werd in 1962 voor het laatst uitgevoerd. Toen werd oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann geëxecuteerd.

Het wetsvoorstel wijzigt ook de militaire rechtspraak op de Westelijke Jordaanoever, waar Palestijnen onder militair recht vallen. Voortaan kan daar met een gewone meerderheid de doodstraf worden uitgesproken. Momenteel is hiervoor een unaniem besluit nodig.

Internationale kritiek en mensenrechtenzorgen

De Verenigde Naties hebben herhaaldelijk kritiek geuit op Israëlische militaire rechtbanken, die volgens hen de rechten van Palestijnen structureel schenden. VN-experts wezen erop dat politie, aanklager en rechter binnen hetzelfde militaire apparaat functioneren, wat eerlijke processen ondermijnt.

Wetsvoorstel tegen buitenlandse media

In dezelfde zitting werd ook een voorstel goedgekeurd waarmee de regering buitenlandse media kan verbieden zonder rechterlijke tussenkomst. Deze zogeheten 'Al Jazeera-wet', gesteund door Netanyahu’s coalitie, wil het verbod op buitenlandse zenders permanent maken.

Persvrijheidsorganisatie Reporters Without Borders noemde het plan 'de eerste nagel aan de doodskist van de redactionele onafhankelijkheid in Israël' en waarschuwde voor blijvende schade aan de mediavrijheid. Israël maakt opnieuw een ruk naar rechts door, nu de verkiezingen van 2026 in zicht komen.