Implosie Partij voor de Dieren compleet: interne strijd splijt partij in de Senaat

Machtsspel in de Eerste Kamer

Wat begon als een discussie over de partijkoers, is uitgegroeid tot een openlijk conflict in de senaatsfractie van de Partij voor de Dieren (PvdD). Oprichter en senator Niko Koffeman en senator Peter Nicolaï claimen de fractie te vertegenwoordigen, terwijl het partijbestuur en fractievoorzitter Ingrid Visseren-Hamakers dat betwisten. De situatie is zo verwarrend dat de PvdD nu feitelijk met twee concurrerende fracties opereert in de Eerste Kamer. De breuk draait om een fundamenteel verschil van inzicht over waar de partij voor staat.

Visseren-Hamakers liet senaatsvoorzitter Mei Li Vos vrijdag weten dat zij zich afsplitste van Koffeman en Nicolaï. Volgens het reglement van orde van de Eerste Kamer betekent dit dat ze verder moet als eenmansfractie. De steun die zij ontvangt van de Tweede Kamerfractie van de PvdD verandert dat niet. De senaatsfractie met de naam 'Partij voor de Dieren' is dus die van Koffemans en Nicolaï, die overhoop liggen met het partijbestuur. Partij voor de Dieren heeft laten weten het jammer te vinden dat Visseren-Hamakers de partijnaam niet meer mag voeren.

Oude idealen versus nieuwe koers

De oorsprong van de PvdD ligt in activisme en pacifisme: tegen wapenhandel, vóór dierenrechten. Onder leiding van Esther Ouwehand is die koers verbreed naar internationale thema’s en defensiebeleid. De partij steunde onlangs een verhoging van de defensie-uitgaven, tot woede van leden die dat zien als verraad aan de kernmissie. Koffeman is van mening dat de partij teveel aandacht besteedt aan 'mensenthema's'. Hij noemde de partij vorige maand dan al eens spottend 'Partij voor de Gazanen'.

Koffeman en andere dissidenten menen dat de partij haar ziel heeft verkocht aan politieke opportuniteit. De spanning tussen idealisme en realpolitik splijt de partij in twee kampen: behoud van morele zuiverheid tegenover de wens om politieke invloed te behouden.

Imagoschade en toekomst

De gevolgen zijn groot. De PvdD verliest gezag, leden en mogelijk zetels. Terwijl Ouwehand interviews afzegt en intern zwijgt, vullen dissidenten het vacuüm met kritiek. Voor buitenstaanders oogt de partij stuurloos. Een beweging die de dierbelangen ooit krachtig verdedigde, maar nu verstrikt is in interne strijd.

Met de komst van nieuwe politieke initiatieven zoals de partij Vrede voor de Dieren, dreigt de partij haar unieke positie in het politieke landschap kwijt te raken. Alleen met duidelijk leiderschap en hernieuwde focus op haar oorspronkelijke missie kan de PvdD mogelijk een verdere implosie voorkomen.