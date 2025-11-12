Dit is hoe de NAVO Oost-Europa met AI-wapensystemen beschermt tegen Russische drones

De NAVO versterkt de oostflank met slimme AI-wapensystemen die Russische drones moeten opsporen en uitschakelen voordat ze schade aanrichten.

De groeiende dreiging vanuit het oosten

De Russische agressie-oorlog tegen Oekraïne heeft niet alleen het front in het oosten verlegd, maar ook de veiligheid van buurlanden zoals Polen en Roemenië onder druk gezet. Meerdere keren zijn Russische drones afgedwaald in het luchtruim van deze NAVO-lidstaten.

Om dergelijke incidenten te voorkomen, investeert de NAVO nu fors in geavanceerde luchtverdediging en snelle detectiesystemen. Het doel: elk vijandig onbemand toestel herkennen en uitschakelen nog vóór het schade kan veroorzaken aan civiele of militaire doelen.

Merops: het slimme wapen van de toekomst

Centraal in dit nieuwe verdedigingsplan staat het door de Verenigde Staten ontwikkelde Merops-systeem. Dit mobiele antidrone-wapen kan in de laadbak van een pick-uptruck worden vervoerd en gebruikt kunstmatige intelligentie om drones te detecteren, te volgen en neer te halen. Zelfs als satelliet- of radiosignalen worden verstoord werkt het systeem nog.

De Merops-systemen worden momenteel uitgerold in Polen, Roemenië en Denemarken, en vormen de eerste stap in een bredere strategie om de oostflank van de NAVO te versterken tegen drone-aanvallen. Volgens militaire analisten markeert deze inzet het begin van een nieuwe fase in de wapenwedloop, waarin AI-gestuurde verdediging centraal komt te staan.

Drones vliegen laag en langzaam, waardoor radarsystemen moeite hebben om ze op te sporen. Soms worden ze ook verward met vogels of vliegtuigen. Het Merops-systeem lost deze problemen op. Het systeem is reeds met succes ingezet aan het front in Oekraïne. Deze positieve praktijkervaring maakt het aantrekkelijk voor de NAVO om er verder in te investeren.

Een nieuw tijdperk voor Europese defensie

De introductie van Merops is niet slechts een technologische upgrade, maar een symbolische verschuiving in de Europese defensiestrategie. Waar de nadruk voorheen lag op traditionele luchtafweer en straaljagers, kiest de NAVO nu voor slimme, schaalbare en betaalbare systemen. Experts benadrukken dat deze aanpak cruciaal is, aangezien goedkope drones enorme schade kunnen aanrichten.

Door middel van real-time data-analyse en automatische respons kunnen NAVO-troepen sneller en effectiever optreden. Dit moet de grenzen van Oost-Europa beschermen en het vertrouwen binnen het bondgenootschap versterken.