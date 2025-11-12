Verwijderd, maar niet verslagen: maker van AI-protestlied belooft nieuwe muziek

Het omstreden AI-gegenereerde protestlied over asielzoekers verdween plots van Spotify en YouTube, maar de maker belooft al een volgend nummer.

Een proteststem uit de computer

Het lied 'Wij zeggen nee, nee, nee tegen een azc' van bedenker JW Broken Veteran combineerde hardcoremuziek met een door kunstmatige intelligentie gegenereerde zangstem. In het nummer klonk maatschappijkritiek verpakt in ruwe beats en scherpe, verdelende teksten over migratie en politiek. Wat begon als een protestlied groeide uit tot een online fenomeen met miljoenen streams. Ook zijn andere nummers werden tienduizenden tot honderdduizenden keren beluisterd via Spotify.

Verwijderd, maar niet verslagen

Plotseling verdween het nummer van Spotify en YouTube. Volgens de maker gebeurde dat zonder zijn medeweten. Hij vermoedt dat zijn accounts zijn gehackt. De streamingplatformen zwijgen grotendeels over de exacte reden, maar het lied werd volgens Spotify verwijderd door de rechthebbenden. Ondanks de plotselinge verdwijning kondigde de artiest meteen aan nieuwe muziek te maken.

Aan de hand van een kort promotiebericht op zijn YouTube-kanaal wordt duidelijk dat het nummer 'Wie is hier nou de extremist (tegengeluid)' zal gaan heten. Daarnaast liet hij in een statement via YouTube weten dat hij achter de schermen bezig is om zijn liederen weer online te krijgen.

AI, vrijheid en grenzen

De verdwijning van het nummer heeft een bredere discussie op gang gebracht over vrijheid van meningsuiting, censuur en de rol van kunstmatige intelligentie in muziek. Wanneer een algoritme een protestlied schrijft en zingt, wie is dan verantwoordelijk voor de boodschap? Critici zien het als een gevaarlijk precedent: technologie die maatschappelijke spanningen versterkt. Anderen vinden juist dat het incident laat zien hoe AI een nieuw podium biedt aan stemmen die anders onhoorbaar zouden blijven.

Wat begon als één omstreden lied, groeide zo uit tot een spiegel voor onze tijd, waarin de invloed van AI op onze mediaconsumptie steeds ingrijpender wordt. Als tegenreactie riep actiegroep Dolle Mina op om het nummer 'Vrijheid, Gelijkheid, Zusterschap' van zangeres Sophie Straat massaal te streamen als tegengeluid. Dit nummer gaat over haar ideale maatschappij, waarin ze hoopt dat azc's overbodig zijn.