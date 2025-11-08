Betaal jij te veel voor je zorgverzekering? 5 tips om te besparen

De zorgkosten in Nederland stijgen al jaren en dat voel je direct in je maandelijkse premie. Toch kun je meer invloed hebben op de kosten dan je denkt. Met een paar slimme keuzes kun je onnodige uitgaven voorkomen, zonder dat je inlevert op de zorg die je nodig hebt.

1. Kijk kritisch naar aanvullende pakketten

Veel mensen sluiten een aanvullend pakket af dat ze nauwelijks gebruiken. Tandarts, fysiotherapie of alternatieve zorg klinken handig, maar als je de behandelingen niet of nauwelijks gebruikt, betaal je waarschijnlijk te veel. Soms is het goedkoper om een behandeling zelf te betalen dan maandelijks een hogere premie neer te leggen.

Youri van der Avoird, zorgexpert bij online vergelijkingsplatform Independer , legt uit welke afweging je moet maken: “Check van tevoren wel of de vergoedingen opwegen tegen de extra premie die je betaalt. Soms betaal je namelijk meer premie dan je vergoedt krijgt. Bijvoorbeeld: je gaat twee keer per jaar voor controle naar de tandarts. Als je niets hebt, betaal je hiervoor ongeveer € 25 per keer. Een aanvullende tandartsverzekering kost al gauw € 10 per maand. Dit is per jaar € 120.”

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

2. Check of je zorgtoeslag krijgt

Zorgtoeslag wordt vaak vergeten, zeker bij stellen die gaan samenwonen. Het gaat om een inkomensafhankelijke bijdrage die kan oplopen tot honderden euro’s per jaar. De Belastingdienst berekent dit op basis van je gezamenlijke inkomen. Als je samenwoont of trouwt, verandert er dus wat. Het is belangrijk dit tijdig door te geven om te voorkomen dat je achteraf een groot bedrag moet terugbetalen.

3. Slim omgaan met je premie

De meeste mensen betalen hun zorgpremie maandelijks, maar wist je dat veel verzekeraars korting geven als je in één keer het hele jaar betaalt? Dat scheelt al snel tientallen euro’s. Een andere optie is de premie per kwartaal voldoen, zodat je net wat flexibeler bent zonder de korting te missen. Het zijn geen gigantische bedragen, maar alles bij elkaar kan dit oplopen tot een mooi verschil.

4. Let op kleine prijsverschillen

Een basisverzekering is bij iedere aanbieder hetzelfde geregeld. Toch verschillen de premies per zorgverzekeraar soms aanzienlijk. Ook aanvullende pakketten variëren in dekking en prijs. Zo kan dezelfde behandeling bij de ene verzekeraar volledig vergoed worden, terwijl je bij een ander een eigen bijdrage betaalt. Een goed overzicht van de markt geeft inzicht in waar je onnodig te veel uitgeeft. Door zorgverzekeringen vergelijken zie je snel of jouw pakket nog past bij je situatie.

5. Speel met je eigen risico

Het verplicht eigen risico van je zorgverzekering is 385 euro per jaar. Dit blijft hetzelfde als vorig jaar . Maar je kunt dit vrijwillig verhogen tot maximaal 885 euro. In ruil daarvoor daalt je maandelijkse premie aanzienlijk. Dit is vooral interessant voor als je zelden zorgkosten maakt en geen dure behandelingen verwacht.

Natuurlijk is het wel een risico: als je onverwacht in het ziekenhuis belandt, betaal je meer uit eigen zak. Maar als je weinig zorg gebruikt, kun je op jaarbasis toch flink besparen door slim te spelen met het eigen risico.