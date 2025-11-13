Suriname dichterbij WK-deelname dan óóit: ‘Het zou het land een boost geven’

Donderdag speelt Suriname de eerste van twee wedstrijden die hun eerste WK-ticket ooit moet opleveren. Eerst thuis tegen El Salvador, daarna op dinsdag 18 november uit tegen Guatemala. Het land staat op zijn kop, iedereen in Suriname beseft dat er geschiedenis geschreven kán worden, het thuisduel raakte binnen een kwartier uitverkocht.

Suriname staat met spelers als Etienne Vaessen, Stefano Denswil, Richonell Margaret en Tjaronn Chery eerste in de poule, maar het sterke Panama heeft evenveel punten (zes stuks) en slechts één doelpunt minder gemaakt. Dat maakt dat het nog zeker geen uitgemaakte zaak is dat Suriname daadwerkelijk naar het WK gaat.

Toch is er in het Marriott-hotel in Paramaribo, idyllisch gelegen aan de Surinamerivier net buiten het stadscentrum, van nervositeit geen sprake. Nieuwe Revu spreekt daar met Brian Tevreden (43), de technisch directeur van de Surinaams voetbalbond (en door De Telegraaf genoemd als mogelijke nieuwe technisch directeur van Ajax) en met good-old Henk Fraser (59), assistent-bondscoach van Natio, zoals het Surinaams elftal in Suriname liefkozend wordt genoemd, en in Nederland natuurlijk bekend als kuitenbijter van het markante Feyenoord van de jaren negentig en als hoofdtrainer van onder meer Sparta, Vitesse en FC Utrecht.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Donderdag is het zover. De eerste stap van de laatste stap naar het WK. Hoe gaat het met de zenuwen?

Brian Tevreden: ‘Het valt nog mee, moet ik zeggen. Er is gezonde spanning, dat is altijd goed. Ik heb er zin in. Ik laat het op me afkomen. Ik ben wat dat betreft vrij stoïcijns, denk ik.’

Toch is het nu of nooit, lijkt mij.

Henk Fraser: ‘Ik zou het liever anders omschrijven. Het is een enorme kans, maar het komt voor de opbouw die het land heeft en die het voetbal hier heeft, misschien net wat te vroeg. Maar net als met alles in het leven: als je een kans krijgt, moet je hem pakken. Dit ís onze kans, onze opportunity en daar moeten we nu volledig voor gaan. Dat beseft ook iedereen. De staf, de jongens, het land, de mensen.’

Ervaar jij dat ook zo, Brian?

‘Het besef dat ze geschiedenis kunnen schrijven is er zeker bij de spelers. Ook op de training merk je dat er een bepaalde energie is. Ze weten dat ze op twee wedstrijden van een WK-deelname zijn. Dat is niet niks. Maar ze hebben ook het nuchtere uit Nederland. Ik zie geen gezichten die strak staan. En daarbij verbaast het me in positieve zin dat je niet onder doet voor een land als Panama. Die staan niet voor niets 31ste op de FIFA-ranking, wij staan 126ste.’

Donderdag wordt er gespeeld tegen El Salvador. Wat is dat voor een tegenstander?

Fraser: ‘Niemand in onze poule heeft een grote score neergezet. En ieder land zet een resultaat neer in een uitwedstrijd. Het zijn gewoon allemaal hele goede, sterke tegenstanders. El Salvador heeft een heel eergevoelig en chauvinistisch volk, dat hebben we daar gemerkt, dus zij gaan het zeker niet laten lopen.’

En voetbaltechnisch gezien?

Fraser: ‘Het is heel opportunistisch. Heel fysiek. Veel duelkracht. Volop passie en beleving. Hun belangrijkste wapen is de spits, Brayan Gil, spelend voor Baltika Kaliningrad in Rusland. Dat is een opportunist pur sang en die zijn altijd heel lastig te bespelen. Het is zo’n speler die op alles loopt.’

Brian Tevreden

Tevreden: ‘Het maakt El Salvador een echt lastige tegenstander.’

De uitwedstrijd tegen El Salvador won Suriname afgelopen september met 1-2. De spelers en staf van Natio werden de hele wedstrijd racistisch bejegend. De FIFA legde de Salvadoraanse voetbalbond daarom een boete op van ruim 53.000 euro. De sfeer in het stadion was intens, zo geeft Fraser aan. ‘Ik denk dat ik zoiets in mijn hele carrière, ook als speler, nog nooit heb meegemaakt. Dat onze spelers zich dáár staande hielden, geeft heel veel vertrouwen.’

Feit blijft: het is ongekend spannend in jullie poule. Het doelsaldo zou zomaar doorslaggevend kunnen zijn.

Tevreden: ‘We moeten twee keer winnen, maar ook al doe je dat, zelfs dan ben je nog niet zeker van kwalificatie. Nu hebben we slechts één goal meer gemaakt. We moeten er twee meer maken om onszelf wat lucht te geven. Zodat je drie goals loskomt van Panama. Dat zou mooi zijn.’

Wat zou het betekenen voor Suriname als land wanneer jullie het WK bereiken?

Tevreden: ‘Het leeft echt enorm. Suriname is voetbalgek. Iedereen heeft het erover. Maandag ging ik even naar de Chinees (supermarkt in Suriname, red.) hier op de hoek en iedereen spreekt je aan. Zelfs ik word inmiddels overal herkend.’

Als het elftal zich verplaatst in de openbare ruimte krijgt het inmiddels standaard politiebegeleiding.

Fraser: ‘Dit kan het land een enorme push geven. Als een land naar een WK gaat of presteert op een WK, krijgt de economie een boost. Dat zal hier ook gebeuren. Je ziet ook dat, nu er een nieuwe regering is met president Jennifer Simons, het land in beweging komt. Politiek is lastig, maar voetbal ook. Wij laten zien dat als je iets echt wil, je dingen kan bereiken.’

Henk Fraser op het trainingsveld

Tevreden: ‘We hebben het over voetbal, maar het gaat over iets groters. Voetbal verbindt, daar geloof ik heilig in. Dat zie je nu al. Heel Suriname staat achter deze jongens, ook al komen ze uit Nederland. Wij zijn één volk, wij zijn Surinamers. Dat wij-zij-gevoel is helemaal weg. Dat hebben we al bereikt.’

Suriname-El Salvador begint donderdag om 23.00 uur Nederlandse tijd en wordt live uitgezonden door ESPN.