Handdruk-rel bij COA escaleert: ontslagen medewerker loopt weg met 34.000 euro

Achtergrond van het conflict

De werknemer werkte net vier dagen bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) als IT-medewerker. Hij weigerde op een gegeven moment de hand te schudden van zijn vrouwelijke teamleider. Dit leidde tot een arbeidsrelatie die onder druk kwam te staan. Zijn werkgever vond het gedrag onaanvaardbaar en besloot tot beëindiging van het dienstverband. De medewerker stapte naar de rechter om het ontslag aan te vechten.

Het COA meldde het incident meteen bij het detacheringsbedrijf waar de man in dienst was. De organisatie was van mening dat er sprake was van discriminatie op grond van geslacht. Nadat hij een gesprek had gehad stuurde de man een mail met uitleg naar het COA. Hij gaf aan dat hij op basis van zijn geloofsovertuiging geen handen met vrouwen schudde. Volgens hem had dit niets te maken met het niet mogen of niet willen werken met het andere geslacht.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Uitspraak van de rechter

De rechter oordeelde dat het ontslag onterecht was en kende de medewerker een vergoeding van circa 34.000 euro toe. Daarmee geeft de uitspraak aan dat de werkgever onvoldoende grond had voor ontslag van de medewerker op deze wijze. Het gaat niet enkel om de weigering om handen te schudden, maar ook om de wijze waarop de werkgever de beëindiging heeft vormgegeven. De rechter was van mening dat het ontslag puur op het incident was gebaseerd, en er dus geen verdere redenen waren om het dienstverband te beëindigen.

Gevolgen en les voor werkgevers

Deze zaak toont aan dat werkgevers zorgvuldig moeten handelen bij gedragsregels en arbeidsrelaties. Weigering om een hand te schudden kan leiden tot spanning, zeker in teamverband, maar ontslag moet goed worden onderbouwd. De uitspraak onderstreept dat ook niet-functionele begroetingswijze een rol kan spelen in arbeidsrechtelijke procedures. Werkgevers en werknemers doen er verstandig aan om vooraf helder beleid te hebben en communicatie te bevorderen.