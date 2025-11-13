Nicotine in de frontlinie: spoedzorg onder druk door roken en vapen

Acute zorg en nicotinegebruik

Nederlandse ziekenhuizen starten een landelijk onderzoek om duidelijk te krijgen hoeveel patiënten dagelijks op de spoedeisende hulp komen met klachten die direct samenhangen met roken, vapen of het gebruik van nicotinezakjes.

Hoewel het bekend is dat langdurig roken ernstige ziekten veroorzaakt zoals hartproblemen, beroertes en COPD, is nooit systematisch gemeten hoeveel acute zorg hierdoor op één dag nodig is. Een team van artsen wil dat exact in kaart brengen om de druk op de gezondheidszorg beter te begrijpen. Zij hopen met harde cijfers sterker te kunnen inzetten op preventie en duidelijke voorlichting.

Jonge vapers en ernstige gezondheidsklachten

Artsen maken zich vooral zorgen om de snel stijgende groep jonge gebruikers van vapes. Steeds meer tieners grijpen naar e-sigaretten, vaak zonder te beseffen dat de nicotineconcentraties bijzonder hoog kunnen zijn. Nicotinezouten zorgen ervoor dat de stof sneller en dieper in het lichaam wordt opgenomen, wat acute klachten kan veroorzaken, zoals benauwdheid, astma-aanvallen, longontstekingen of zelfs een klaplong.

Bij jongeren vormt nicotine bovendien een extra risico: hun hersenen zijn nog volop in ontwikkeling, waardoor verslaving sneller ontstaat en de schade mogelijk blijvend kan zijn. Artsen zien dit als een van de meest urgente gezondheidsproblemen onder jongeren.

Stopadvies en verwijzing naar hulp

Tijdens de onderzoeksdag krijgen alle patiënten die roken of vapen automatisch een kort stopadvies aangeboden. Zij kunnen direct worden doorverwezen naar gespecialiseerde begeleiding, omdat stoppen met nicotine vaak moeilijker is dan gedacht.

Medische teams benadrukken dat professionele ondersteuning de kans op succes aanzienlijk vergroot. Door inzicht te krijgen in de dagelijkse zorglast hopen artsen beter beleid te kunnen maken en de bewustwording rondom nicotinegebruik te vergroten.