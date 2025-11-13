Pensioenvechters 50PLUS keren terug met krachtige maidenspeech Jan Struijs

Met twee zetels en een krachtige maidenspeech markeert Jan Struijs de veelbesproken terugkeer van 50PLUS in de Tweede Kamer.

Terug in de Kamer

Na een periode zonder zetel wist 50PLUS zich wederom in de zetelverdeling van de Tweede Kamer te plaatsen: de partij haalde twee zetels onder leiding van lijsttrekker Jan Struijs. Uit diens maidenspeech bleek direct dat hij zijn persoonlijke verhaal verbindt met de kernopdracht van de partij. Hij groeide op met twee grootvaders van wie hij 'een heel diep besef over de betekenis van democratie' meekreeg. Het is een signaal dat 50PLUS wil meedoen én ruimte wil geven aan alle lagen van de samenleving.

Eigenschappen van het nieuwe begin

Struijs benadrukte in zijn toespraak hoe belangrijk het is dat iedereen meedoet, en dat de partij geen partijen op voorhand uitsluit. Vervolgens legde hij de nadruk op drie speerpunten van 50PLUS: de AOW, pensioenen en veiligheid. Daarmee kiest de partij duidelijk voor haar traditionele doelgroep, ouderen, maar zet ook in op veiligheid als breder maatschappelijk thema.

Kansen en aandachtspunten

De terugkeer van 50PLUS betekent dat ouderenbelangen opnieuw direct in het parlementaire debat aan bod komen. Met twee zetels is de invloed beperkt, maar symbolisch de stap naar terugkeer groot. De uitdaging voor Struijs en de partij wordt nu om het vertrouwen dat in de campagne is gewekt vast te houden.

De keuze voor een persoonlijke insteek, met verhalen van opgroeien, grootvaders en democratie, wekt herkenning. Tegelijkertijd moet 50PLUS laten zien dat ze intern stabiel zijn en dat de beloofde deelname van álle groepen in de samenleving geen loze uitspraak blijft. De komende tijd zal duidelijk worden of de hernieuwde kamerzetels uitmonden in inhoudelijke impact.