Geert Wilders sneert: 'De begrafenis van de PvdA is voltooid'

Geert Wilders haalde tijdens het debat van donderdag hard uit naar GroenLinks-PvdA en verklaarde dat de PvdA niet meer bestaat.

Wilders: 'De grootste felicitatie gaat naar GroenLinks'

Wilders opende zijn rede met een korte reflectie op de verkiezingen en felicitaties aan partijen die zetels hadden gewonnen. Vervolgens richtte hij zijn pijlen op GroenLinks-PvdA. 'De grootste felicitatie van vandaag gaat naar GroenLinks,' aldus Wilders. 'GroenLinks heeft de Partij van de Arbeid met huid en haar opgeslokt, opgegeten en uitgespuugd,' vervolgde hij in zijn aanval.

De partij zou volgens Wilders na het vertrek van Frans Timmermans de facto niet meer bestaan. Wilders eindigde zijn relaas met de oproep om de fractie van GL-PvdA vanaf heden kortweg 'GroenLinks' te noemen. 'De begrafenis van de PvdA is voltooid', aldus de PVV-leider.

PVV gaat keihard oppositie voeren

Geert Wilders kondigde aan dat de PVV fel oppositie zal voeren, maar stelde dat zijn partij gezien de even grote zetelwinst als D66 eigenlijk een plek in het kabinet verdient. Hij noemde de onderhandelingen tussen D66 en CDA zinloos zolang de PVV wordt uitgesloten.

Wilders pleitte voor opheffing van de blokkade om snel een nieuw kabinet te vormen, met nadruk op streng asielbeleid. De PVV is volgens hem bereid tot compromissen, maar zal de motie van Jetten over het aanwijzen van de informateurs Wijers en Buma niet steunen.