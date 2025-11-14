'Leugenaar' Yesilgöz wil door na valse start en zoekt dialoog met D66 en CDA

Na de ophef over de uitspraken van informateur Wijers (D66) is het volgens Yesilgöz tijd om verder te kijken.

Uitspraken Wijers veroorzaken direct spanningen in formatie

De formatie is nog maar net begonnen of informateur Hans Wijers (D66) staat al onder zware druk. Tijdens de verkiezingsavond noemde hij VVD-leider Dilan Yesilgöz een 'leugenaar' en stelde hij dat haar partij 'harder afgestraft' had moeten worden door de kiezer. De uitspraken lekten uit via NRC en De Telegraaf, waarna Wijers ze introk en excuses aanbood.

Toch blijft de vraag hangen of hij nog wel geloofwaardig en onpartijdig kan opereren. De VVD is namelijk een van de partijen waarmee vermoedelijk moet worden onderhandeld. Politiek Den Haag kijkt scherp mee.

Yesilgöz wil vertrouwen herstellen: ‘Geen gedoe, maar samenwerken’

De kritiek op Wijers komt niet alleen van de VVD. Ook JA21-voorman Joost Eerdmans noemt de objectiviteit van het proces 'beschadigd'.

Yesilgöz reageerde fel, maar ook oplossingsgericht. Ze benadrukte dat het land behoefte heeft aan rust en vertrouwen.

'We zullen moeten samenwerken om Nederland verder te brengen. Ons land is gebaat bij een vertrouwenwekkend informatieproces, niet bij nog meer gedoe en ophef. Ik heb de partijleiders van CDA en D66 voorgesteld samen te zitten en deze valse start achter ons te laten,' aldus Yesilgöz via X.

Wijers zelf houdt voet bij stuk. Hij zegt 'geen seconde' te hebben nagedacht over opstappen en vindt dat zijn excuses voldoende zijn. Volgens hem zal de ophef verdwijnen zodra de gesprekken weer over de inhoud gaan.

Formatie blijft ingewikkeld, ondanks steun van CDA en D66

De situatie maakt de toch al complexe formatie nog lastiger. Verkenner Wouter Koolmees waarschuwde eerder al voor een 'ingewikkelde puzzel'. Toch spreken zowel D66 als CDA hun vertrouwen uit in Wijers. Vrijdag schuiven Rob Jetten en Henri Bontenbal samen met Wijers en Sybrand Buma aan om te werken aan een startdocument. Binnen drie weken moet de volgende stap in het formatieproces zijn gezet.